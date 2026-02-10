Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Dessalement de l’eau de mer: une solution coûteuse mais incontournable
Inondations: les populations évacuées bientôt de retour chez elles
Auto Hall inaugure une nouvelle succursale à Laâyoune
Le Conseil de la Concurrence et l’UIR scellent un partenariat stratégique
Geely Maroc dévoile la version restylée du Coolray
Royal Air Maroc élargit son réseau en Espagne
Automobile : CAC affiche une croissance solide et accélère sa transformation digitale
Les prévisions météorologiques du samedi 14 février 2026
Des milliards de cash en circulation: où dort tout cet argent ?
SM le Roi préside le lancement du projet d’une importante usine du groupe Safran
Home ClimatLoukkos: Oued El Makhazine se stabilise, mobilisation continue à Ksar El Kébir
Climat

Loukkos: Oued El Makhazine se stabilise, mobilisation continue à Ksar El Kébir

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

La situation au barrage Oued El Makhazine demeure « stable », avec une baisse du niveau de la retenue grâce au fonctionnement du déversoir automatique, a affirmé Yassine Wahby, chef du service de l’évaluation et de la planification des ressources en eau à l’Agence du bassin hydraulique du Loukkos (ABHL). Au cours des seules dernières 24 heures (de lundi 07H00 lundi à mardi 10 février 7H00), l’ouvrage a reçu des apports importants estimés à environ 109 millions de m3.

Dans une déclaration à la MAP, M. Wahby a indiqué que le barrage se trouve « dans un très bon état », précisant que « la gestion de la hausse du niveau de la retenue se déroule de manière correcte et normale ».

Le responsable a, à cet égard, fait savoir que « des opérations régulières d’inspection et de contrôle de sécurité sont menées et ont révélé des indicateurs positifs ». Il a rappelé que l’évacuation progressive des eaux de la retenue se poursuit, à la lumière des apports hydriques importants enregistrés au cours des derniers jours.

Lire aussi | Inondations: le secteur bancaire se mobilise aux côtés des sinistrés

Ce déversement progressif contribue à la baisse du niveau de la retenue, a-t-il assuré, faisant savoir que le débit du déversoir a dépassé, ce mardi matin, 787 mètres cubes (m3) par seconde, expliquant que ce débit augmente avec la hausse du niveau de la retenue du barrage et diminue à mesure que celle-ci recule.

Il a conclu que la situation « est gérée de manière positive, avec la mobilisation de l’ensemble des intervenants », notant que le niveau de la retenue devrait baisser progressivement grâce à la poursuite des opérations de déversement et à l’amélioration des conditions météorologiques.

Par ailleurs, les autorités de la ville de Ksar El Kébir poursuivent leur mobilisation sur le terrain en vue de protéger les citoyens, sécuriser leurs biens et mettre en œuvre les mesures proactives adoptées face à la montée du niveau des eaux de l’oued Loukkos, qui a inondé plusieurs quartiers ainsi que les entrées sud et ouest de la ville.

Lire aussi | Inondations: le Crédit Agricole au chevet des sinistrés

Ces mesures ont été décidées sur la base des données de terrain et des prévisions météorologiques, qui indiquent que les inondations ne sont pas en voie de décrue et que le niveau de risque reste élevé.

Les citoyennes et citoyens sont ainsi appelés à faire preuve de la plus grande vigilance et prudence, et à s’abstenir, pour le moment, de regagner les zones affectées, jusqu’à amélioration de la situation et publication de consignes officielles en la matière, afin de préserver les vies humaines et garantir la sécurité de tous.

Vous aimerez aussi

Intempéries: le gouvernement rassure sur la disponibilité des produits pétroliers

La DGM lance une nouvelle alerte météo

Nouvelle alerte météo, de fortes pluies spécialement dans le Nord

Intempéries: NARSA recommande les report des déplacements non indispensables

Intempéries: le ministère de l’Equipement appelle à la vigilance sur les routes

Les intempéries se poursuivent jusqu’au lundi, des pluies atteignant 100 mm