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Une initiative marocaine pour renforcer la coopération Sud-Sud et triangulaire

by Challenge avec MAP
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Omar Hilale, Ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies.

L’ambassadeur et représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilale, qui préside le Comité de haut niveau de l’ONU sur la coopération Sud-Sud, a annoncé vendredi à Santa Marta, en Colombie, le lancement d’une initiative marocaine visant à créer à New York un Groupe des amis de la coopération Sud-Sud et triangulaire.

Cette annonce a été faite lors de son intervention à la clôture de la réunion élargie du Bureau du Comité, tenue cette semaine dans la ville colombienne. À cette occasion, M. Hilale a souligné que la dynamique générée à Santa Marta devait désormais se traduire par une coordination politique renforcée et un engagement accru en faveur de ces deux modalités de coopération.

Dans son allocution, le diplomate marocain a précisé que le Royaume envisage cette initiative comme une plateforme ouverte et informelle, destinée à promouvoir le dialogue, la réflexion stratégique, ainsi que le renforcement et la diversification de la coopération Sud-Sud et triangulaire, au sein du système des Nations Unies et au-delà.

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Cette démarche s’inscrit dans la stratégie initiée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en faveur d’une coopération Sud-Sud solidaire, agissante et mutuellement bénéfique. Elle traduit également la vision royale d’un co-développement au service des pays en développement, en Afrique, en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans le Pacifique.

À l’heure où la communauté internationale s’interroge sur l’avenir du multilatéralisme, dans le cadre de l’initiative «ONU80» lancée par le Secrétaire général des Nations Unies, ce Groupe des amis ambitionne de renforcer la visibilité de la coopération Sud-Sud et triangulaire, tout en consolidant l’élan politique autour de ses mécanismes.

Il s’agira également de créer un espace dédié aux échanges, au développement de partenariats, à l’assistance technique, à la formation et au renforcement de la concertation entre les délégations au sein du système onusien à New York.

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