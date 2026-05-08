Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Investissements: 381 projets approuvés pour 581 MMDH sous le gouvernement Akhannouch
Que révèle l’engagement de Goldwind Science & Technology au Maroc ?
Le maestro Abdelwahab Doukkali nous quitte
Le Canada relance le Groupe d’amitié parlementaire avec le Maroc dans un contexte favorable
Mohamed Hakech: la distinction entre SMAG et SMIG «est une discrimination juridique qui a une profondeur historique»
Maroc : JAC Motors déploie une offre automobile variée
Bon usage du médicament: Abdelaziz Alaoui sonne l’alerte et appelle à une «responsabilité collective»
Mondial 2026: Maroc-Brésil se jouera sur une pelouse spéciale
Rawaj Bank : le pari de Mouatassim Belghazi pour transformer le N°3 marocain du microcrédit en groupe bancaire inclusif
Sahara: le Japon consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine
Home PolitiqueInvestissements: 381 projets approuvés pour 581 MMDH sous le gouvernement Akhannouch
Politique

Investissements: 381 projets approuvés pour 581 MMDH sous le gouvernement Akhannouch

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP
Une précédente réunion de la Commission nationale des investissements

La Commission des investissements a approuvé, depuis le début de l’actuel mandat gouvernemental, 381 projets de conventions d’investissement et d’avenants, pour un montant global d’environ 581 milliards de dirhams (MMDH), qui devraient permettre à terme la création de plus de 245.000 emplois directs et indirects.

« Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle charte de l’investissement en mars 2023, la Commission nationale des investissements, dans sa nouvelle configuration, a approuvé 297 projets de conventions d’investissement et d’avenants, dans diverses régions et secteurs d’activité, pour un montant d’investissement total de 513 MMDH, qui devraient permettre à terme la création de plus de 201.000 emplois directs et indirects », lit-on dans un document sur le bilan gouvernemental 2021-2026.

Par ailleurs, dans le cadre du dispositif de soutien spécifique destiné aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), lancé officiellement le 11 novembre 2025 à Errachidia, 209 projets ont été déposés auprès des Centres régionaux d’investissement (CRI), dont 33 projets prévoyant la création d’environ 940 emplois directs pour un investissement total de près de 483 millions de dirhams (MDH) ont été approuvés par les Commissions régionales unifiées d’investissement (CRUI), précise la même source.

Lire aussi | Le gouvernement tient l’une de ses promesses dans la Santé

Depuis le début de l’année 2025 et dans le cadre du traitement des projets de conventions d’investissement relevant du dispositif principal à l’investissement à l’échelle régionale, 179 projets, de moins de 250 MDH ont été déposés auprès des CRI. Parmi ces projets, 83 ont été approuvés par les CRUI, pour un montant global d’environ 8,1 MMDH qui devraient générer à terme la création de près de 11.000 emplois directs.

En outre, la mise en œuvre des réformes prévues dans le cadre de la feuille de route pour l’amélioration de l’environnement des affaires à l’horizon 2026, adoptée le 15 mars 2023 par l’Exécutif, a permis de lancer 98% des initiatives et projets, avec un taux d’exécution de 72%, tandis que les efforts se poursuivent en vue d’achever les initiatives restantes au cours de l’année 2026.

Le gouvernement a aussi engagé un effort d’investissement public sans précédent sur la période 2022-2026, avec une enveloppe globale de 1.600 MMDH (près de 160 milliards de dollars), contre 992 MMDH sur la période 2017-2021, ce qui représente une progression de 61%. Cet effort a été prioritairement orienté vers les secteurs sociaux et les projets à fort impact sur la vie quotidienne, notamment la construction de centres hospitaliers universitaires, d’établissements scolaires et de Cités des Métiers et des Compétences.

Lire aussi | Maroc: le gouvernement s’engage à stabiliser les prix du gaz et de l’électricité

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 69-21, fixant un délai légal de paiement de 60 jours dans les transactions inter-entreprises, 68% des entreprises respectent ce délai, traduisant une amélioration significative, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Dans ce contexte, le volume des créances interentreprises a reculé, passant de 373 MMDH en 2021 à 315 MMDH à fin 2024, selon les données de l’Observatoire des délais de paiement.

S’agissant de la commande publique, les délais de paiement ont également été maîtrisés. En 2024, le délai moyen de règlement s’est établi à 18 jours pour l’Etat et les Collectivités territoriales et à 31,7 jours pour les établissements et entreprises publics (EEP) avec 90% des entités respectant le délai légal.

Vous aimerez aussi

Le Canada relance le Groupe d’amitié parlementaire avec le Maroc dans un contexte...

Sahara: le Japon consacre l’autonomie sous souveraineté marocaine

Sahara: le Canada soutient le plan d’autonomie marocain

Le Maroc dénonce l’instrumentalisation des voies maritimes internationales

Youssef Allakouch nouveau Secrétaire général de l’UGTM

Sahara: la Suisse prend une position historique