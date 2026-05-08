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Morocco Capital Markets Days: la Bourse de Casablanca en campagne de séduction à Londres

by Challenge avec MAP
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A l’initiative de la Bourse de Casablanca, les Morocco Capital Markets Days 2026 (MCMD) à Londres reviennent pour une 9ème édition, attirant nombre d’investisseurs internationaux, de sociétés cotées et de leaders du marché ayant pris part à l’ouverture de cet événement, tenue jeudi 7 mai au London Stock Exchange.

En marge de sa participation à cette rencontre de deux jours, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah Alaoui, a sonné, vendredi, la cloche d’ouverture des marchés à la Bourse de Londres. Cette traditionnelle cérémonie a été l’occasion de souligner les liens de partenariat entre le Maroc et le Royaume-Uni, en particulier entre les deux bourses.

Selon le site de la London Stock Exchange, cette édition offre une occasion précieuse de mettre en relation la délégation marocaine, composée de régulateurs, d’opérateurs et de sociétés cotées, avec les investisseurs internationaux londoniens. Elle vise à mettre en lumière les opportunités offertes par le marché des capitaux marocain et sa solidité financière, à un moment où celui-ci « entre dans une nouvelle phase de maturité et de reconnaissance mondiale ».

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Organisées pour la 9e année consécutive, les MCMD interviennent à un moment clé pour les marchés de capitaux marocains. À la suite du retour du Maroc dans la catégorie « Investment grade », du lancement du contrat à terme MASI-20 et d’une année de performances exceptionnelles sur les marchés des actions, Casablanca se positionne comme l’une des plateformes d’accès aux marchés de capitaux africains les plus crédibles et évolutives, souligne la Bourse de Casablanca dans un communiqué. 

Le retour du Maroc dans la catégorie « Investment grade » reflète une trajectoire de long terme fondée sur des réformes disciplinées, une résilience macroéconomique et un renforcement institutionnel, souligne la même source, relevant que pour les investisseurs internationaux, la question n’est plus de savoir si le Maroc est crédible et attractif pour l’investissement, mais comment se positionner pour la prochaine phase de croissance. 

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L’événement met en lumière les principales entreprises marocaines cotées dans les secteurs de la banque, des biens de consommation, de la santé, du tourisme et des industries stratégiques. Quarante entreprises participent à l’édition de cette année, offrant aux investisseurs internationaux une vision directe de la profondeur et de la diversité du secteur des entreprises cotées marocaines. 

C’est aussi l’occasion de mettre en avant le positionnement de la Bourse de Casablanca comme une porte d’entrée vers les marchés de capitaux africains. Grâce à un environnement réglementaire renforcé, au lancement des produits dérivés et à une ambition claire de progression, Casablanca vise à devenir le marché de référence pour les investisseurs ayant une perspective de long terme sur l’Afrique.

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Au cours des dernières années, le Maroc a accéléré la modernisation de son écosystème financier, le renforcement de la régulation, l’amélioration de la gouvernance, la modernisation des infrastructures de marché et l’élargissement des capacités d’investissement institutionnel, a relevé Mme Fettah Alaoui lors d’une conférence de haut niveau, durant laquelle elle a présenté les atouts et les avancées économiques réalisées par le Royaume.

L’ambition du Maroc va bien au-delà de son marché domestique. «Notre pays se positionne de plus en plus comme une plateforme stratégique entre l’Europe, l’Afrique et l’espace atlantique», a-t-elle dit

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