Le français ARTEX Assurances s’implante à Casablanca

ARTEX Assurances renforce sa présence au Maroc. En effet, ce cabinet français de courtage en assurances, qui avait planté son étendard dans notre pays en 2019, et plus précisément à Mohammedia, vient d’y inaugurer une nouvelle succursale. Cette fois-ci, c’est à Casablanca que ce courtier, spécialisé dans les assurances santé, animaux, auto et habitation, a choisi d’ouvrir une nouvelle entité, qui aura pour objet de développer des services de call center pour sa maison mère.

Avec le premier site installé au sein du Parc Plaza à Mohammedia, ARTEX Assurances disposera d’une plateforme de plusieurs dizaines de positions, exploitées par des experts en assurance en interaction avec les milliers de clients du groupe, créé en 2015.

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Rappelons qu’une décennie après sa création, ARTEX Assurances compte une centaine de collaborateurs répartis entre le siège parisien, le site de Saumur (près d’Angers, en France) et les sites marocains (Casablanca et Mohammedia), et revendique plus de cent millions d’euros de primes d’assurance gérées.

Outre ARTEX Assurances, d’autres courtiers d’assurance français ont monté des call centers au Maroc pour optimiser leurs coûts de production, notamment ceux relatifs aux services après-vente ou de démarchage, à l’instar de SYA Courtage (un spécialiste en assurance et mutuelle santé) et Assu Santé (dont le patron, Jacques Bouthier, avait défrayé la chronique après avoir été mis en examen en 2022 pour des accusations de harcèlement sexuel sur des employées à Tanger).