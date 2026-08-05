Agadir: lancement imminent de la voie d’accès au port pour près de 220 MDH

Avec plus de trois ans de retard sur son calendrier initial, les travaux de construction de l’accès au port d’Agadir à partir de la Voie de contournement Nord-Est du Grand Agadir devront à peine être lancés en septembre 2026.

En effet, la Société de Développement Local (SDL) Agadir Souss-Massa Aménagement, qui fait partie des trois maîtres d’ouvrage délégués du Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024, dont fait partie ce projet routier, s’apprête à désigner l’entreprise de travaux qui en sera chargée.

Doté d’une enveloppe de près de 220 millions de dirhams (MDH), ce chantier fait partie des quelques axes routiers stratégiques pour la capitale du Souss qui n’ont pas été livrés au début de 2025, conformément à l’horizon initial ultime des 94 projets individuels qui en font partie. Outre ces axes routiers, les autres retards concernent également la Vallée des Oiseaux et la gare routière Al Massira, dont le maître d’ouvrage délégué – pour cette dernière – est la Société Al Omrane Souss-Massa.

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Rappelons que le Programme de Développement Urbain d’Agadir 2020-2024 avait été lancé en 2020 sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Il vise à transformer la ville d’Agadir en un pôle économique et urbain de premier plan avec un budget de 7 milliards de dirhams et ce, à travers l’amélioration des infrastructures, des services publics et du cadre de vie des habitants.