AvivA Cuisines et Aménagements mise sur le Maroc pour ouvrir un nouveau chapitre

AvivA Cuisines et Aménagements, spécialiste français de l’aménagement intérieur sur mesure, choisit le Maroc comme tête de pont de son expansion internationale.

Le premier magasin, d’une superficie de 400 m², est situé à Témara, dans l’agglomération de Rabat. Mais l’objectif dépasse largement ce premier point de vente, puisque AvivA vise un déploiement progressif à l’échelle nationale, avant d’utiliser le Maroc comme base pour poursuivre son expansion à l’international.

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Fondée en 2000 à Annecy par les frères Abbou, l’enseigne appartient aujourd’hui au groupe allemand Nobilia, leader européen du meuble de cuisine, un adossement industriel qui pèse lourd dans l’équation marocaine. Aviva compte plus de 108 magasins et plus de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en France.

Pourquoi le Maroc et pourquoi maintenant

Croissance économique soutenue, urbanisation accélérée, classe moyenne en expansion : le marché coche toutes les cases pour une enseigne qui a fait ses preuves en France. AvivA ne débarque pas en terrain inconnu, elle y importe un modèle rodé, adossé à l’un des géants industriels du secteur en Europe.

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Cuisine, salon, dressing, salle de bains, buanderie, espaces de vie : AvivA couvre l’ensemble du logement. La promesse est claire : démocratiser le sur-mesure grâce à des meubles montés en usine, un accompagnement de bout en bout assuré par des concepteurs-vendeurs, et des prix positionnés pour toucher large. C’est précisément ce que réclame le consommateur marocain aujourd’hui : de l’esthétique et de la durabilité, sans le ticket d’entrée du haut de gamme.

Plutôt qu’une implantation en propre, AvivA s’associe à des partenaires marocains disposant d’une expertise et d’un maillage terrain reconnus. Signal envoyé au marché : la marque ne vient pas tester, elle vient s’installer durablement.