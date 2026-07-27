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Le Groupe SAYSYS poursuit ses investissements dans l’agro-business

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Quinze ans après sa création par son fondateur Abdelali Mounacir, le Groupe SAYSYS s’apprête à lancer la construction de sa deuxième unité industrielle dans la région du Grand Casablanca. Cette fois-ci, c’est à Had Soualem (province de Nouaceur) que ce groupe familial élit domicile pour se spécialiser dans la fabrication et le conditionnement des sauces alimentaires.

Porté par sa filiale M7M Invest Company, ce projet vise à consolider la position du Groupe SAYSYS dans le segment de la fourniture des CHR (Cafés, Hôtels et Restaurants), où il s’impose déjà comme un distributeur important de sauces, marinades et autres préparations et condiments sous les marques Shella, Mariana, Bol Bol et Calo. D’une enveloppe de près de 50 millions de dirhams, ce projet devrait créer quelques dizaines d’emplois directs et indirects.

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Rappelons qu’outre le segment où opère M7M Invest Company, le groupe, contrôlé par la famille Mounacir, est également présent dans la transformation de viandes, la charcuterie et la surgélation à travers Afri SAYSYS et son usine de production située à Tnine Chtouka (commune rurale de la province d’El Jadida), ou encore dans le négoce et l’importation de produits alimentaires tels que les nuggets, les frites surgelées et les épices (notamment en intrants pour les charcutiers). Depuis peu, le groupe, qui réalise un chiffre d’affaires de plus de 75 millions de dirhams, lorgne les marchés étrangers et multiplie les actions commerciales pour pérenniser ses premiers pas à l’export, entamés il y a quelques années.

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