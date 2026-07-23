Meknès : les nouveaux chantiers d’hôtels arrivent

Quelques semaines après le lancement d’un appel à projets pour la réalisation d’une douzaine d’établissements touristiques au sein de la région Fès-Meknès, la capitale ismaélienne pourrait se réjouir de voir les chantiers de nouveaux hôtels s’enclencher. En effet, à une vingtaine de kilomètres au nord-ouest de Meknès, non loin de l’axe autoroutier menant vers Rabat, la société Mirage Garden SARL s’apprête à initier la construction d’un hôtel-club 3 étoiles sur un site comprenant une station de services et des espaces ludiques.

Doté d’une enveloppe de plus de 35 millions de dirhams, ce projet d’hôtellerie économique viendra renforcer l’offre touristique dans la région Fès-Meknès, et notamment celle destinée au tourisme domestique, à la fois familial et suscité par les déplacements interurbains.

Rappelons que la région Fès-Meknès propose une offre hôtelière diversifiée de près de 400 établissements classés, allant des hôtels-boutiques de luxe dans la médina aux complexes modernes. Dans son plan de développement à l’horizon 2030, la région, présidée par Abdelouahed El Ansari, ambitionne de devenir une destination touristique majeure à l’international, avec pour objectif stratégique le renforcement du tourisme culturel et spirituel, la valorisation du patrimoine naturel et thermal, le développement des infrastructures aériennes, ainsi que l’essor du tourisme de santé et de bien-être.

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