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Le groupe immobilier belge MACAN poursuit ses investissements au Maroc

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb
Philippe Gillion, Président-fondateur du groupe MACAN.

Onze ans après y avoir pris pied, le groupe immobilier belge Macan Development élargit son champ d’intervention au Maroc. En effet, cet acteur de référence sur le marché de la construction, mais aussi de la gestion locative et du conseil immobilier, vient de lancer son premier projet immobilier en dehors de Marrakech, la ville qui l’a vu réaliser et livrer ses premiers faits d’armes dans notre pays.

Et c’est dans le quartier administratif de la capitale politique que Macan Development a jeté son dévolu pour y ériger un immeuble R+5 à usage résidentiel haut de gamme. Limitée à une cinquantaine de millions de dirhams et totalisant à peine une vingtaine d’unités à commercialiser, l’enveloppe d’investissement de ce projet fait partie d’un programme ambitieux annoncé en 2024 par le président du groupe Macan, Philippe Guillion, et qui totalise près de 1,5 milliard de dirhams au cours des cinq prochaines années, après les 600 millions de dirhams déjà investis à Marrakech.

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Outre Rabat, où Macan Development vient d’inaugurer ses opérations en partenariat avec l’entreprise de BTP K Stone Construction, ce groupe, qui nourrit de grandes ambitions au Maroc, lorgne d’autres villes clés comme Agadir, Kénitra et Dakhla, où il scrute actuellement plusieurs opportunités d’investissement sur différents segments (notamment ceux du résidentiel, des bureaux et du commercial).

Rappelons que le groupe belge Macan est composé de plusieurs sociétés, organisées sous la holding Macan Group. Il s’agit de Macan Development en Belgique et au Maroc (développement de biens destinés à la vente, dont Macananda 2, l’entité qui porte le projet de Rabat), Macan Properties (gestion de biens mis en location), Sotheby’s Real Estate Morocco et Belgium (conseil et agence immobilière) et Castell Management (property management de biens pour des tiers).

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