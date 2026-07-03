Le géant de la chimie Solevo lorgne le marché marocain

Le groupe suisse Solevo cherche activement à s’implanter au Maroc. En effet, ce géant de la distribution de produits chimiques en Afrique étudie depuis plusieurs mois des opportunités de croissance externe dans notre pays dans son domaine de prédilection, à savoir la distribution de produits chimiques de spécialité et d’intrants destinés à l’agriculture (engrais, semences, phytosanitaires) et aux sciences de la vie et de l’industrie (chimie de base, produits d’hygiène et nutrition animale).

Selon des sources proches de cette ancienne filiale de Louis Dreyfus Commodities, que le fonds d’investissement Development Partners International (DPI) a rachetée à 100 % en avril 2023, le Maroc fait partie des marchés prioritaires pour une implantation dès 2026 ou début 2027, après avoir planté son étendard en Afrique du Nord et plus précisément en Égypte à travers l’acquisition de la PME locale XtremeBlue en août 2025.

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En discussions actuellement avec les actionnaires de plus d’une cible potentielle au Maroc, le management du groupe, dont le siège mondial se situe à Genève, compte ériger notre pays en plaque tournante de ses opérations au Maghreb, voire sur les pays de la façade atlantique du continent africain, à partir du port de Dakhla, dont la mise en service est prévue en 2028.

Rappelons qu’outre son implantation récente en Égypte, le groupe Solevo revendique une présence historique en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, avec des filiales dans des pays comme le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Angola, le Burkina Faso, Madagascar et le Mali, mais également en Afrique du Sud et à Madagascar, où il compte une cinquantaine de centres de distribution et plus de 70 entrepôts logistiques.