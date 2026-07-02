Giorgio Armani: sud marocain, dernier chic de la marque

«La vie n’est pas faite pour abdiquer», disait le couturier Giorgio Armani, mais rares sont ceux qui connaissent bien l’attachement de cet infatigable créateur aux paysages magnifiques du sud du Maroc, dont la campagne 2026 de la marque s’inspire encore et toujours avec brio depuis plus de cinquante ans.

Quand on observe ce beau garçon en tenue décontractée qui regarde les dunes, ou encore cette belle dame courant sur le sable avec comme décor un coucher de soleil magnifique en toile de fond, dans un style hyper décontracté, on reconnaît la marque au premier coup d’œil.

Mais rares sont ceux qui saisissent tout de suite que derrière cette «vestibilità», (un mot qui désigne le confort d’un vêtement chez les Italiens) , les photos qui expriment ce quotidien ont été prises dans le royaume, plus précisément dans les décors somptueux du sud Marocain. Et c’est la marque elle-même qui se gargarise d’avoir puisé son inspiration dans les couleurs et l’architecture authentique du sud marocain pour la présentation de sa collection estivale d’Emporio Armani.

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«La campagne Emporio Armani Printemps/Été 2026 se déroule à travers des décors remplis de lumière, des tons du désert et des références subtiles à l’architecture marocaine, où les formes décontractées et les contrastes nets créent une sensation composée de mouvement et de liberté», s’exprime ainsi la marque.

On apprend aussi, que cette nouvelle collection qui doit beaucoup au talent de la photographe Alasdair McLellan, s’est fortement adossée à la lumière et aux couleurs des paysages du sud marocain qui se dissimulent derrière les dunes du désert, les branches des palmiers ou encore les hauts murs des kasbahs. Très active sur les réseaux sociaux, la maison italienne a ainsi dévoilé plusieurs clichés et vidéos de cette nouvelle collection Printemps-Été 2026, mise en scène au Maroc.

Il faut savoir que le redoutable homme d’affaires, décédé en 2025, ne cessera jamais de multiplier les lignes et les projets s’inspirant du Maroc. La ligne Emporio Armani, qui défile également pendant toutes les fashions week du monde et à destination d’une clientèle de plus en plus jeune, répondait ainsi, non seulement aux cahiers des charges de la Haute Couture Parisienne, ou Newyorkaise, mais elle s’inscrivait ( et s’inscrit) également au calendrier de marchés plus modestes comme celui du royaume, où la marque a désormais ses entrées. Dans le lot, s’ajoutent des déclinaisons d’accessoires, bijoux, lunettes, ligne de sport, art de vivre, parfumerie, cosmétiques ou ameublement, à travers Armani Casa.

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Deux orientations majeures ressortent de la stratégie d’Emporio Armani au Maroc, le recours à la richesse culturelle pour séduire une clientèle mondiale sensible au charme du «made in Morocco» depuis le Royaume et une distribution ciblée de manière à rendre cette offre de luxe contemporain accessible à des bourses plus modestes au Maroc.

Concernant le côté purement créatif de la marque, et cela depuis bien longtemps, le couturier emblématique de Rome use à satiété des paysages Marocains, saisissant la force de la lumière et l’originalité de l’architecture traditionnelle des kasbahs du sud marocain pour servir de décors prestigieux pour la mise en valeur des caractéristiques propres à la marque italienne, comme c’est le cas pour la collection estivale 2026. Dans cet hymne aux secrets du royaume, Giorgio Armani a délibérément fait du désert marocain la principale source d’inspiration de ses pièces. La marque intègre cette esthétique dans le design moderne et élégant de ses pièces.

Au passage , la marque italienne a néanmoins réussi à se tailler une place de choix dans le goût des classes moyennes supérieures, notamment grâce au succès des parfums et des cosmétiques d’Armani et aussi grâce à des prix plus abordables que les concurrents.

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Les bénéfices du groupe au Maroc? Pas de quoi pavoiser, mais la maison sait que l’impact de ses campagnes d’inspiration Marocaine ont du succès partout dans le monde et après tout, la crise qui touche l’économie en raison des bouleversements géopolitiques a forcément un impact sur l’industrie du luxe et déjà en 2025, le chiffre d’affaires d’Armani a reculé de 4,6% tombant ainsi à 2,2 milliards d’euros, en valeur absolue selon les chiffres officiels. Les marques Giorgio Armani, Emporio Armani, A|X Armani Exchange ou encore EA7 ont bien pâti de la crise du luxe comme chez les concurrents, à cause notamment d’une chute de la consommation en Chine, des turbulences géopolitiques et de dévaluation du dollar par rapport à l’euro.

Aux dernières nouvelles, la marque a démontré la résistance de sa solidité managériale avec une baisse contenue des ventes et une rentabilité opérationnelle en nette amélioration, même si l’année a été secouée par des turbulences exacerbées par les difficultés structurelles du secteur de la mode.