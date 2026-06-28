Challenge N° 1019 • Du 26 juin au 2 juillet 2026

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Dossier — Marhaba 2026 : une nouvelle vision en gestation
Notre dossier sur la nouvelle vision qui se dessine pour l’opération de transit Marhaba 2026.
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Mohamed Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication : « Le Maroc avance parce qu’il a choisi l’action plutôt que les slogans »
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Younès El Himdy, PDG de Disty Technologies
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Najib Akesbi : Le besoin d’un ancrage sociétal de la pensée économique critique
Finance — Small is NOT Beautiful
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- 1er juillet 2026 : Au-delà d’une simple réforme fiscale
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- Renault Group : La durabilité comme moteur de performance
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- Sport : Les Lions de l’Atlas rugissent et franchissent les poules avec autorité
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