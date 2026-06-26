DGI: près de 145.000 nouveaux contribuables, les recettes spontanées en forte hausse en 2025

La Direction Générale des Impôts (DGI) a enregistré, durant l’année 2025, l’adhésion de 144.942 nouveaux contribuables, se répartissant entre les personnes physiques professionnelles (45%) et les personnes morales (55%).

Selon le rapport d’activité au titre de l’année 2025 de la DGI, les auto-entrepreneurs concentrent 69% des personnes physiques professionnelles nouvellement enregistrées, fait savoir la même source.

Le rapport révèle aussi que sur les 230.488 récupérations de l’Identifiant Commun d’Entreprise (ICE) enregistrées au titre de 2025, les personnes morales et physiques professionnelles représentent respectivement 62% et 38%. L’effectif des auto-entrepreneurs à fin 2025 s’est élevé à 463.383, en augmentation de 5% comparativement à 2024.

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À rappeler qu’en 2025, la DGI a participé, en coordination avec les partenaires, à la mise en service et à la généralisation du module de création des entreprises en ligne via la plateforme Direct Entreprise, sur la totalité des tribunaux du Royaume.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre du déploiement de cette plateforme, facilitant la création et l’accompagnement des entreprises de manière entièrement électronique à l’échelle nationale. Par ailleurs, des travaux ont été engagés pour prendre en charge les inscriptions modificatives.

Les recettes spontanées en forte hausse

D’après le même document, les recettes fiscales spontanées se sont établies à 274,03 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, enregistrant une progression annuelle de 19%. Ces recettes continuent de représenter une part prépondérante des recettes globales brutes, avec près de 93%.

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Les recettes issues de l’impôt sur les sociétés (IS), de l’impôt sur le revenu (IR) et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) concentrent 82,3% de la recette spontanée avec des parts respectives de 34,3%, 23,3% et 24,7%.

La DGI souligne que les efforts fournis en matière de promotion de la conformité volontaire ont contribué de manière significative à la performance enregistrée en 2025, notamment en matière d’élargissement de l’assiette fiscale et de mobilisation des recettes spontanées.