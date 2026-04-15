Attestation fiscale immobilière: ce que change la circulaire Lafit-Fettah

La circulaire conjointe du 8 avril 2026 redessine le circuit de délivrance de l’attestation fiscale immobilière. Entre digitalisation, nouveau rôle du percepteur communal et délais incompressibles de 48 heures : l’administration change de paradigme. Éclairage.

Le droit immobilier marocain vient de franchir un seuil discret mais décisif. À travers la circulaire conjointe du 8 avril 2026, signée par le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Lafit et la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah, l’administration engage une refonte en profondeur du circuit de délivrance de l’attestation fiscale immobilière. Derrière un texte technique de quelques pages se dessine en réalité une transformation structurelle de la chaîne de transaction, où la fiscalité locale, la digitalisation et la responsabilité des intermédiaires deviennent des leviers centraux. Jusqu’ici, l’obtention de cette attestation relevait d’un processus relativement maîtrisé par les praticiens, marqué par une certaine flexibilité opérationnelle.

Les circuits, bien que parfois longs, laissaient place à des ajustements informels permettant de fluidifier les transactions. Cette époque semble désormais révolue. La nouvelle circulaire. Consulté par Challenge, la circulaire conjointe F/602 et TGR/DFP/N°9 de trois pages, impose une logique radicalement différente : celle d’un système interconnecté, automatisé et contraint par des délais incompressibles, où chaque acteur – contribuable, administration fiscale, notaire, percepteur – est inséré dans une chaîne traçable.

Le percepteur communal

Le premier enseignement de ce texte est d’ordre institutionnel. Il acte, dans les faits, la montée en puissance d’un nouvel acteur que beaucoup d’opérateurs économiques n’avaient pas encore pleinement intégré dans leurs check-lists: le percepteur communal. Ce dernier ne se contente plus d’un rôle administratif périphérique : il devient un véritable point de passage obligé, capable de bloquer une transaction en cas d’impayés locaux. Cette évolution traduit une volonté claire de renforcer le recouvrement des taxes territoriales, tout en alignant les pratiques marocaines sur les standards d’une administration fiscale intégrée.

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Concrètement, le texte indique que la demande d’attestation initiée par le notaire ou l’Adoul est acheminée simultanément au percepteur de la TGR, au service d’assiette de la commune et au percepteur communal. Si ce dernier constate une créance, il la signale et bloque le processus. Prenons l’exemple sur la vente d’un hôtel à Marrakech. Le percepteur de la TGR peut donner son feu vert parce que l’impôt sur les sociétés est à jour. Mais si l’établissement doit trois années de taxe de séjour à la commune, le percepteur communal va renvoyer l’information. La vente ne pourra être finalisée sans apurement de cette dette locale.

L’enjeu est de taille. En donnant au percepteur communal un droit de regard – et surtout un pouvoir de blocage – sur les transactions, l’administration opère un transfert de souveraineté fiscale au profit des collectivités territoriales. Une dette liée à la taxe de séjour, à des redevances locales ou à d’autres prélèvements peut désormais suffire à suspendre une vente, même en présence d’une situation régulière vis-à-vis de l’impôt d’État.

« Ce basculement consacre une logique de territorialisation de la contrainte fiscale. Il traduit également une volonté politique : celle de renforcer les ressources des communes en s’appuyant sur le moment clé que constitue la mutation immobilière, traditionnellement propice à la régularisation des situations fiscales », nous confie une source.

Digitalisation: la fin des marges de manœuvre informelles

Le deuxième pilier de la réforme concerne la dématérialisation intégrale du processus. Désormais, les notaires sont tenus d’initier les demandes via la plateforme Tawtik+, tandis que les adouls passent par le portail de la TGR. Cette digitalisation ne se limite pas à un simple gain de temps : elle introduit une traçabilité totale des opérations. Dans ce nouveau cadre, les pratiques informelles – échanges téléphoniques, validations officieuses, acceptation de documents papier – sont de facto exclues. La procédure devient standardisée, automatisée et contrôlable à chaque étape.

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Cette évolution s’accompagne d’un renforcement de la responsabilité des intermédiaires. Le recours explicite à l’article 95 du Code de recouvrement des créances publiques est, à cet égard, significatif. Il rappelle que le notaire ou l’Adoul engage sa responsabilité solidaire en cas de transaction réalisée sans attestation valide. La fonction notariale, traditionnellement perçue comme sécurisante, devient ainsi plus exposée, avec une obligation accrue de diligence et de conformité.

Le verrou des délais: une administration sous contrainte

L’introduction d’un délai de 48 heures pour la réponse des communes constitue une autre innovation majeure. Elle traduit une volonté d’imposer une discipline temporelle à l’administration elle-même, souvent critiquée pour ses lenteurs.

De quoi pointer le dernier paragraphe du texte. Celui-ci invite explicitement les Walis et Gouverneurs à «prêter assistance aux percepteurs communaux pour qu’ils accèdent au télé-service et produisent les renseignements requis dans le délai imparti». Ce qui révèle une inquiétude réelle sur la capacité de certaines petites communes rurales à suivre la cadence. Toutefois, cette avancée soulève une question centrale : celle de son effectivité. En l’absence de mécanisme de validation automatique en cas de non-réponse, le silence administratif devient un facteur de blocage.

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Dans les territoires où les capacités techniques et humaines sont limitées, le risque de dysfonctionnement est réel. Ce point révèle un enjeu plus large : celui de la fracture numérique territoriale. Alors que les grandes villes disposent des infrastructures nécessaires pour répondre aux exigences du nouveau système, certaines communes rurales pourraient peiner à suivre le rythme imposé

Une nouvelle équation économique pour le marché immobilier

Au-delà des aspects techniques, la circulaire redéfinit les conditions économiques de la transaction immobilière. Elle introduit une variable supplémentaire dans l’équation : la conformité fiscale immédiate et totale. Pour les finances publiques, le bénéfice est évident. L’interconnexion des systèmes et la fermeture des circuits informels devraient améliorer significativement le recouvrement des taxes, notamment locales. Pour les contribuables en règle, la réforme offre un gain de temps et une simplification réelle des démarches.

En revanche, certains acteurs devront s’adapter rapidement. Les promoteurs opérant sur foncier brut, en particulier, voient leur modèle opérationnel fragilisé par la persistance de procédures non digitalisées. Les communes sous-équipées, quant à elles, risquent de devenir malgré elles des freins à la dynamique du marché. Plus largement, la réforme consacre une transformation du rapport au temps dans l’immobilier. Là où la négociation portait essentiellement sur le prix et les conditions contractuelles, elle intègre désormais une dimension administrative et fiscale.