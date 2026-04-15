La MATU prend pied à Casa Anfa

Après avoir confirmé son redressement et consolidé ses fonds propres en alignant des performances opérationnelles époustouflantes au cours des deux dernières années, la MATU (Mutuelle d’Assurances des Transporteurs Unis) diversifie ses placements et se tâte à la promotion immobilière. En effet, la compagnie d’assurance, qui avait été créée au début des années quatre-vingt par les professionnels du TPV (Transport Public de Voyageurs), a pris le contrôle d’Anfa Value Invest à coups d’une centaine de millions de dirhams.

Créée en 2022 à l’initiative de Maydane, la banque d’affaires spécialisée dans l’immobilier et créée par Amine Ammor (un ex-dirigeant de BMCE Capital), Anfa Value Invest développe un projet résidentiel premium situé au quartier Anfa Cité de l’Air à Casa Anfa, connu par sa marque commerciale l’Urbain.

Aujourd’hui en phase finale de développement, ce projet conçu par KS Studio se compose d’un ensemble immobilier qui s’élève à 8 étages, offrant des appartements modernes et des commerces de proximité au cœur du nouveau pôle urbain. Il bénéficie de la proximité immédiate d’Anfa Park et d’une connectivité via le tramway.

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Pour l’instant, la MATU reste essentiellement exposée, au niveau de son portefeuille de placement, aux marchés obligataires et actions, mais l’appétit de l’assureur pour le marché immobilier se confirme avec y avoir fait ses premiers pas à travers des OPCI.

Outre Amine Ammor et la MATU, qui en est l’actionnaire de référence, Anfa Value Invest regroupe également d’autres investisseurs dont l’homme d’affaires et ancien parlementaire marocain Mohammed Ajdia (par ailleurs président du groupe immobilier Horizon Value Invest).