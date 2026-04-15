Wassima El Moutaouakil nommée présidente de Safran Nacelles Morocco

Wassima El Moutaouakil a été nommée présidente de Safran Nacelles Morocco, annonce la société mère, précisant qu’elle est «la première femme» à occuper cette fonction, illustrant l’évolution des parcours et des talents au sein du Groupe.

Depuis son arrivée chez Safran en 2010, Mme El Moutaouakil, qui succède à Jean-François Belliard, a construit un parcours au plus près des opérations, de la qualité à la production. Après avoir piloté des activités clés du site de Safran Nacelles Morocco à Casablanca, elle prend en 2025 la responsabilité de l’ensemble des opérations industrielles, couvrant la production, la maintenance et la supply chain.

Son parcours opérationnel, sa connaissance fine du terrain et son leadership seront déterminants pour accompagner les ambitions du premier site aéronautique marocain et en maintenir le plus haut niveau de performance.

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Implantée à Nouaceur, près de l’aéroport de Casablanca, l’usine marocaine de Safran Nacelle, créée en mars 2005, est le plus grand site de production aéronautique au Maroc. Elle est spécialisée dans la fabrication de matériaux composites et l’assemblage de nacelles -entrée d’air, capot moteur et inverseurs de poussée- et de ses sous-ensembles.

Grâce à son ancrage sur le territoire, la société, qui emploie quelque 650 personnes, a développé une chaîne logistique locale avec l’accompagnement du Groupement des Industries Marocaines Aéronautiques et Spatiales (GIMAS).