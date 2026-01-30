Doha Lkasmi aux commandes de NSI Maroc

Doha Lkasmi est nommée au poste de directrice générale de NSI Maroc, l’agence globale d’influence du groupe français ADIT, leader européen de l’intelligence stratégique et de l’accompagnement à l’international.

Rattachée directement à Alexandre Medvedowsky, président de NSI, et Xavier Desmaison, directeur général, elle prend la direction de l’ensemble des activités du groupe au Maroc et représente l’intégralité de l’offre de NSI sur le marché national, couvrant les affaires publiques, l’intelligence économique, la communication digitale et le plaidoyer.

Doha Lkasmi aura pour mission de piloter le développement stratégique du bureau marocain et d’accompagner une clientèle diversifiée – grands groupes, PME, fonds d’investissement, États et agences publiques – dans la définition et la mise en œuvre de leurs stratégies d’influence et de positionnement, explique NSI dans un communiqué.

Elle travaillera également au renforcement des synergies entre NSI Maroc et les équipes internationales du groupe, contribuant ainsi au rayonnement de NSI comme acteur de référence de l’influence stratégique au Maroc et, plus largement, en Afrique du Nord, dans un contexte de montée en puissance des enjeux géopolitiques, économiques et réputationnels.

Avant de rejoindre NSI, Doha Lkasmi a exercé comme chercheure et enseignante au sein d’institutions de référence telles que Yale et Oxford. Elle a ensuite évolué dans le champ du conseil stratégique et de l’action publique, notamment comme consultante pour des agences de développement, dont Expertise France, ainsi qu’au sein de la diplomatie marocaine, avec des postes à Bruxelles, Paris et Rabat.

Elle intègre ESL (NSI Group, affaires publiques et diplomatie d’affaires) en juin 2024 en tant que directrice générale adjointe Maroc, avant d’être nommée directrice générale Maroc en janvier 2026, dans la continuité de son engagement et de sa contribution au développement des activités du groupe.

Diplômée de Sciences Po Paris et du King’s College London en relations internationales, Doha Lkasmi est également titulaire d’un double diplôme en droit des affaires (Université Paris II Panthéon-Assas et La Sorbonne). Elle est docteure de Sciences Po Paris, spécialiste reconnue de la question du Sahara marocain et de la politique étrangère du Royaume. Son parcours académique témoigne d’une expertise approfondie des enjeux géopolitiques et institutionnels internationaux.