L’Université Mohammed V donne un nouveau souffle à la recherche en psychologie

L’Université Mohammed V (UM5) de Rabat, en collaboration avec la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, a accueilli, les 7 et 8 mai 2026, deux rencontres scientifiques consacrées à la présentation de deux nouveaux ouvrages collectifs en psychologie, envisagée dans une approche interdisciplinaire au croisement des sciences humaines et sociales.

Ces rencontres se sont déroulées dans le cadre de la 31ᵉ édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL 2026), ainsi que du programme culturel et scientifique de l’Université placé sous le thème : « Université Mohammed V : Hub académique africain pour la production, la diffusion et la valorisation du savoir »,

Elles ont réuni une pléiade de chercheurs, d’universitaires et de spécialistes relevant de divers champs disciplinaires, notamment la psychologie, la philosophie, les sciences de la communication, la sociologie et les études culturelles et linguistiques.

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Véritables temps forts scientifiques et culturels, ces deux rencontres ont mis en lumière la vitalité de la recherche marocaine en psychologie, tout en ouvrant un espace de réflexion et de débat sur des enjeux contemporains majeurs dans la société marocaine tels que la santé mentale, la qualité de vie, les migrations et les profondes mutations sociales, organisationnelles et numériques.

En effet, la première rencontre a été consacrée à la présentation de l’ouvrage collectif intitulé « Psychologie et croisement vital », publié aux éditions Bouregreg, coordonné par les professeurs : Lamiae Mohssine, Abdelilah El Hilali, Soufian Azouaghe et Ahmed Khoudi, avec une préface du professeur Abdelkrim Belhaj. Selon Lamia Mohssine, cet ouvrage s’inscrit dans une dynamique scientifique collective et propose une approche plurielle et multidisciplinaire des grandes questions qui traversent la psychologie contemporaine, en les replaçant dans les contextes sociaux et professionnels du Maroc et de l’Afrique. Il met en lumière la diversité et la richesse des travaux menés par des chercheurs issus de plusieurs spécialités de la psychologie, en dialogue avec la philosophie et les sciences de la communication.

La seconde rencontre a mis à l’honneur l’ouvrage scientifique « Vivre et agir dans un contexte migratoire : les migrants subsahariens à l’épreuve de l’intégration et de la résilience », issu d’un projet de recherche conduit dans le cadre du « programme Ibn Khaldoun » sous la coordination de Soufian Azouaghe, Ahmed Khaoudi, Jamal Elouafa et Abdelkrim Belhaj. Rassemblant les principales contributions scientifiques présentées lors d’un colloque consacré aux dynamiques migratoires, tenu le 3 juillet 2024 à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, cet ouvrage constitue une contribution significative à la réflexion sur les enjeux contemporains de la migration.

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A ce titre, Soufian Azouaghe précise que cet ouvrage, fondé sur des études de terrain, des analyses scientifiques, des cadres théoriques et des pistes d’action, offre une lecture globale et nuancée du phénomène migratoire en provenance d’Afrique subsaharienne, dans la diversité de ses formes et la complexité de ses enjeux. Il constitue, ainsi, une ressource scientifique et opérationnelle de référence pour les décideurs publics, les acteurs socioéconomiques, les associations et les chercheurs, en apportant un éclairage approfondi sur les dimensions psychologiques, socioculturelles, économiques et juridiques inhérentes à la migration.

Ces rencontres ont également permis de mettre en valeur les efforts institutionnels, collectifs et individuels déployés par l’UM5 et la FLSHR, ainsi que par les chercheurs et enseignants universitaires, lesquels constituent un levier essentiel du développement de la production scientifique, d’une recherche au service du monde socioéconomique, ainsi que du rayonnement de l’université marocaine sur les scènes académique nationale, régionale et internationale.