Rabat: le SIEL ouvre ses portes au grand public

Après l’inauguration officielle présidée, la veille, par SAR le Prince héritier Moulay El Hassan, le Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Rabat a ouvert, vendredi 1er mai, sa 31e édition au grand public et aux passionnés de la culture, en accueillant la France comme invitée d’honneur et en célébrant l’héritage du grand voyageur Ibn Battouta.

Dès 10 heures du matin, les visiteurs ont commencé à affluer vers l’espace aménagé à OLM Souissi, se dirigeant vers les stands des exposants professionnels et institutionnels, prêts à accueillir un public fidèle à ce rendez-vous annuel dédié au livre, à ses acteurs et à ses créateurs.

Cette édition, qui connait une participation record de 61 pays et 891 exposants, revêt une importance particulière puisqu’elle coïncide avec la désignation de Rabat comme « Capitale mondiale du livre 2026 », après avoir reçu le flambeau de Rio de Janeiro.

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Tenu sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Salon proposera plus de 130.000 titres et plus de 3 millions d’exemplaires couvrant divers domaines de la création et du savoir, selon les données du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

Au programme de cette édition, qui se poursuit jusqu’au 10 mai, plus de 204 activités sont prévues avec la participation de plus de 720 intervenants, intellectuels et créateurs, autour des enjeux de la lecture et des industries culturelles et créatives, ainsi que des hommages qui seront rends à des figures marquantes.

Placée sous le thème « L’écriture est un voyage… le voyage est un livre », cette édition met particulièrement à l’honneur la littérature de voyage en hommage à Ibn Battouta, avec des colloques spécialisés, des documents inédits, ainsi que des expositions consacrées à cette figure mondiale.

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Une plateforme immersive permettra également aux visiteurs d’interagir avec une représentation d’Ibn Battouta, à travers des installations artistiques, cartes, dessins, sculptures contemporaines et projections de documentaires sur les grands voyages de l’histoire.

Le programme comprend également des hommages à des figures littéraires et intellectuelles majeures telles qu’Edmond Amran El Maleh, Aminata Sow Fall, Badr Shakir Al-Sayyab et Michel Foucault, ainsi que la célébration du 900e anniversaire de la naissance du philosophe Ibn Rochd.

Le Salon rendra aussi hommage à des personnalités marocaines influentes de l’histoire, notamment Fatima Al-Fihriya, Ibn Rochd, Ibn Tofail, Ibn Zuhr, Lisan Eddine Ibn Al-Khatib et Zaynab Nefzaouia, tout en revisitant la mémoire d’auteurs internationaux ayant vécu au Maroc ou s’étant inspirés de sa culture, tels que Paul Bowles, Juan Goytisolo et Tennessee Williams.

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La 31e édition consacrera également un espace important au jeune public, proposant une expérience immersive autour d’un dialogue imaginaire entre Ibn Battouta, explorateur du monde, et le Petit Prince de Saint-Exupéry, ainsi que des ateliers créatifs et culturels destinés à stimuler la curiosité et l’imaginaire des enfants.

La France, invitée d’honneur, se distingue par une forte présence culturelle, avec la participation de 15 auteurs et un programme de 125 activités, illustrant la profondeur des relations culturelles entre les deux pays, après la présence du Maroc en tant qu’invité d’honneur au Salon du livre de Paris 2025.

Le programme du pavillon français mettra l’accent sur la jeunesse et le jeune public, en cohérence avec le thème de la saison culturelle 2025-2026 de l’Institut français du Maroc.

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Il comprend notamment des rencontres littéraires avec 15 écrivains invités, dont Annie Ernaux, lauréate du prix Nobel de littérature 2022, une exposition immersive intitulée « Villes flottantes », une exposition de bande dessinée, ainsi que des annonces de prix littéraires, dont la 4e édition du Prix Goncourt Maroc. Des dizaines d’ateliers ouverts au public et d’autres destinés aux jeunes seront également organisés.

Outre 45 ateliers numériques, trois annonces de prix littéraires, 20 tables rondes et 19 rencontres et séances de dédicaces, la participation française inclut aussi un programme artistique « hors les murs », conçu par l’Institut français du Maroc. Le programme prévoit aussi deux concerts, cinq projections cinématographiques autour du thème de la littérature, ainsi que des tournées d’auteurs à travers différentes régions du Royaume.