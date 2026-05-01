Amine Taoudi Benchekroun: «Orienter le patient dès les premiers symptômes, c’est améliorer la qualité du parcours de soins»

À l’heure où les patients se tournent massivement vers Internet pour interpréter leurs symptômes, avec le risque de se heurter à des informations peu fiables, la HealthTech tente de structurer cette première étape du parcours de soins. Avec MEDICLIC, Amine Taoudi Benchekroun propose une approche fondée sur un raisonnement clinique guidé par l’intelligence artificielle. Dans cet entretien, il revient sur la valeur ajoutée de la plateforme, ses perspectives de déploiement au Maroc et son ambition de rendre la santé plus accessible et mieux organisée.

Challenge : Aujourd’hui, de nombreux patients utilisent Internet pour interpréter leurs symptômes. En quoi MEDICLIC change-t-elle concrètement cette première étape du parcours de soins, et quelle est sa réelle valeur ajoutée par rapport aux solutions existantes ?

Amine Taoudi Benchekroun : Contrairement aux moteurs de recherche, souvent anxiogènes, et aux intelligences artificielles génériques qui exigent de l’utilisateur un vocabulaire médical précis, MEDICLIC prend le relais en guidant activement l’échange. Notre outil reproduit fidèlement un raisonnement clinique en posant lui-même les bonnes questions et en ajustant ses hypothèses en temps réel.

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Cette approche permet de transformer une recherche souvent confuse en un parcours structuré, pédagogique et rassurant pour le patient. La pertinence des réponses est, par ailleurs, garantie par l’utilisation exclusive de bases de données médicales validées par la communauté scientifique, à l’opposé des informations parfois non vérifiées que l’on trouve sur Internet.

Challenge : Votre solution se positionne comme un outil d’aide à la décision et de préparation à la consultation. Comment s’intègre-t-elle concrètement dans l’écosystème de santé marocain, notamment aux côtés des médecins, des cliniques et des laboratoires ?

A.T.B. : Fruit de plus de trois années de collaboration étroite avec des médecins, pharmaciens et biologistes, MEDICLIC se présente comme un véritable assistant santé global, profondément ancré dans la réalité du terrain.

La plateforme intervient sur trois piliers essentiels du parcours patient. D’abord, l’analyse des symptômes : l’intelligence artificielle identifie les causes possibles, évalue le niveau d’urgence et oriente le patient de manière claire et compréhensible. Ensuite, le décryptage des bilans biologiques : à partir d’une simple image, elle traduit instantanément des données techniques complexes en informations accessibles. Enfin, la lecture des ordonnances : l’outil scanne les prescriptions afin de détecter d’éventuelles interactions médicamenteuses et de signaler les précautions d’emploi.

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En vulgarisant ainsi le langage médical, MEDICLIC génère un rapport structuré et exploitable. Sans se substituer au diagnostic final du médecin, la solution permet au patient d’arriver mieux préparé à sa consultation et d’établir une base d’échange plus claire et plus efficace avec son praticien.

Challenge : Vous évoquez la nécessité de nouer des partenariats avec des assureurs, des groupes privés ou encore des opérateurs télécoms. Quel rôle ces acteurs peuvent-ils jouer dans le déploiement de MEDICLIC, et quel modèle de collaboration envisagez-vous pour démocratiser l’accès à votre solution ?

A.T.B. : Nous construisons de véritables partenariats « gagnant-gagnant » en mettant notre technologie d’intelligence artificielle au service des enjeux stratégiques des assureurs et de leur base clients.

Pour les compagnies d’assurance, l’intégration de notre technologie notamment notre outil avancé de triage des symptômes dans leurs applications ou portails patients constitue un levier majeur d’optimisation. En orientant efficacement le patient dès les premiers signes, grâce à un triage intelligent, nous contribuons à éviter les recours inutiles aux urgences et à diriger les patients vers le niveau de soins le plus approprié, qu’il s’agisse de téléconsultation ou de consultation chez un médecin généraliste.

Pour l’assureur, cela se traduit par une meilleure maîtrise des coûts de santé, tout en offrant à ses assurés un service innovant, accessible 24h/24 et rassurant, renforçant ainsi leur fidélisation.

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Par ailleurs, nous nous appuyons sur leur puissance technologique et leur large réseau de distribution. L’intégration de MEDICLIC agit comme un service à valeur ajoutée différenciant, qu’ils peuvent inclure dans leurs offres ou leurs applications mobiles. Cela permet d’accroître l’engagement des utilisateurs tout en nous offrant un canal de diffusion massif, capable de toucher des centaines de milliers de citoyens, y compris dans les zones reculées ou confrontées à un déficit d’offre médicale.

En résumé, nous proposons des modèles de collaboration flexibles, incluant notamment l’intégration via API ou en marque blanche. Nous apportons le moteur médical et l’innovation, tandis que ces grands groupes facilitent l’accès au marché. C’est cette complémentarité qui nous permettra d’atteindre notre objectif : démocratiser l’accès à notre solution à très grande échelle.

Challenge : La question des données de santé est centrale et particulièrement sensible. Pouvez-vous nous expliquer comment vous garantissez leur sécurité, leur confidentialité et leur souveraineté dans le cadre réglementaire marocain ?

A.T.B. : Dans un secteur où la confidentialité est une exigence absolue, nous mettons en place un cadre de confiance extrêmement rigoureux. MEDICLIC se conforme strictement aux exigences de la CNDP et garantit la souveraineté totale des données.

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Ces dernières sont hébergées au Maroc, sur une infrastructure souveraine opérée par inwi, ce qui permet d’assurer un haut niveau de sécurité tout en respectant les exigences réglementaires nationales.

Challenge : À l’heure où l’intelligence artificielle transforme rapidement la HealthTech, quelle est votre vision à moyen terme pour MEDICLIC ?

A.T.B. : La santé connectée s’impose aujourd’hui comme un pilier central du système de soins. Notre vision à moyen terme s’articule autour de trois axes majeurs de transformation.

D’abord, une médecine prédictive et personnalisée : grâce à l’analyse en temps réel des données de santé et des objets connectés, l’intelligence artificielle permettra de mettre en place une prévention ultra-personnalisée, en alertant le patient avant même la dégradation de son état de santé et en lui proposant des ajustements adaptés à son mode de vie.

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Ensuite, le développement d’un Dossier de Santé Électronique intelligent, constamment alimenté et interopérable. Celui-ci permettra de centraliser l’historique médical du patient et d’offrir aux praticiens des synthèses cliniques instantanées, réduisant ainsi les risques d’erreurs ou d’omissions.

Enfin, une télésanté augmentée : les consultations à distance deviendront progressivement la norme pour le suivi des patients. Enrichies par des outils de diagnostic à domicile, elles permettront de réaliser des examens de plus en plus complets, rapprochant l’expérience du présentiel.

Son parcours

Docteur en pharmacie, Amine Taoudi Benchekroun est diplômé de l’Université de pharmacie de Tours, en France. Son parcours académique et professionnel s’inscrit à la croisée de la rigueur scientifique et de l’innovation en santé.

Actuellement résident en biologie médicale au CHU Ibn Rochd de Casablanca, il évolue au cœur du système de soins, ce qui lui permet d’ancrer sa réflexion dans les réalités du terrain, au contact direct des patients, des praticiens et des enjeux diagnostiques.

Avec MEDICLIC, il incarne une nouvelle génération d’acteurs de la HealthTech, qui cherchent à mettre la technologie au service d’une médecine plus accessible, plus lisible et mieux structurée. Son projet s’inscrit dans une volonté claire : réduire les zones de flou dans le parcours patient, tout en renforçant la qualité de l’échange avec les professionnels de santé.



Son actu

Face à la multiplication des recherches médicales en ligne, souvent sources de confusion pour les patients, de nouvelles solutions émergent pour mieux encadrer cette première étape du parcours de soins. De là est né MEDICLIC, un outil basé sur l’intelligence artificielle, conçu pour orienter, informer et préparer le patient avant la consultation.