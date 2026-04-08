Tourisme: Ouarzazate, nouvelle destination MICE

À travers l’organisation de la 6è édition de « Secret Destination », KTI Voyages, en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) et The MICE Expert, illustre une nouvelle approche du tourisme d’affaires au Maroc. En orchestrant une expérience immersive dans le Grand Sud, les partenaires mettent en lumière le potentiel d’Ouarzazate comme destination MICE à forte valeur émotionnelle, en phase avec les nouvelles attentes des décideurs internationaux.

Ouarzazate confirme son attractivité et s’impose progressivement comme une destination montante du tourisme d’affaires, capable d’offrir bien plus qu’un simple cadre : une véritable expérience. Avec ses paysages spectaculaires, son patrimoine culturel et son ADN cinématographique unique, la région dispose d’atouts différenciants pour séduire une clientèle internationale en quête de sens et d’émotion.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la 6ème édition de «Secret Destination », concept imaginé par The MICE Expert et orchestré au Maroc par KTI Voyages en collaboration avec l’ONMT. Le principe repose sur une idée forte : proposer à une centaine de décideurs des plus grandes agences MICE françaises un voyage dont la destination n’est révélée qu’à l’atterrissage, créant ainsi une rupture avec les formats classiques et plaçant l’expérience au cœur du dispositif.

Lire aussi | Maroc: 4,3 millions de touristes à fin mars, hausse de 7%

Après Abu Dhabi et la Cappadoce, le choix du Grand Sud marocain traduit une volonté claire : positionner Ouarzazate comme une alternative crédible sur la scène internationale, autour d’un concept fédérateur, «l’aventure et le MICE autrement».

Le séjour a débuté à Erfoud par une soirée conviviale marquée par un comedy show réunissant des talents du stand-up marocain établis en France. Ce moment inaugural, placé sous le signe du partage et de l’émotion, a immédiatement donné le ton de l’événement, en installant une atmosphère à la fois chaleureuse, culturelle et fédératrice.

L’expérience s’est poursuivie dans le désert de Merzouga, avec l’organisation d’un workshop immersif au cœur des dunes. Pensé comme un moment d’échange et de travail dans un cadre totalement atypique, ce temps fort a permis aux participants de conjuguer réflexion professionnelle et déconnexion totale. Il s’est prolongé par un concert en plein air, offrant une expérience sensorielle unique dans un environnement naturel exceptionnel, renforçant l’impact mémoriel de l’événement.

Au-delà de l’expérience événementielle, cette édition s’est distinguée par une dimension humaine forte. Une action solidaire a été menée dans une école de la région d’Ouarzazate, permettant de financer des travaux de réaménagement ainsi que la construction d’un terrain de sport. Ce moment de partage, ponctué par un couscous traditionnel préparé par les familles locales, a profondément marqué les participants et illustré les valeurs d’authenticité et de générosité portées par la destination.

Lire aussi | Maroc: les recettes Voyages augmentent de plus de 22% à fin février

La découverte d’Ouarzazate a constitué le point d’orgue du programme. Les participants ont pu explorer la richesse des infrastructures, la diversité des expériences et le potentiel événementiel de la région. L’immersion au sein du mythique Berbère Palace, établissement emblématique ayant accueilli de grandes productions internationales, a renforcé le positionnement premium de la destination.

Le séjour s’est conclu par une soirée de gala organisée dans les studios Atlas & CLA, les plus grands studios de cinéma d’Afrique. Entre visites de plateaux, démonstrations de cascades et reconstitutions de scènes inspirées de grandes productions, cette expérience immersive a offert un final spectaculaire, en parfaite cohérence avec l’identité cinématographique d’Ouarzazate.

À l’issue de cette édition, le constat est unanime : les participants repartent inspirés et convaincus du potentiel du Grand Sud marocain pour le tourisme MICE. Qualité des expériences, authenticité des rencontres et caractère différenciant de la destination sont largement salués.

Au-delà du succès de cette opération, cette initiative met en lumière un enjeu stratégique : la capacité du Maroc, et en particulier d’Ouarzazate, à structurer une offre MICE compétitive et durable. Dans un secteur en pleine mutation, où l’expérience devient centrale, le Grand Sud semble désormais disposer des fondamentaux pour s’imposer comme une destination incontournable.

Interview // Othman Lahlou,Directeur général KTI Voyages



Challenge : En quoi l’événement «Secret Destination» constitue-t-il, selon vous, un levier concret pour repositionner Ouarzazate comme destination MICE à l’international ?

Othman Lahlou : «Secret Destination» est bien plus qu’un simple événement: c’est une démonstration grandeur nature du potentiel de la destination. En invitant les décideurs à vivre une expérience immersive, sans filtre, on passe d’un discours promotionnel à une preuve tangible. Ouarzazate souffrait d’une image parfois figée, associée essentiellement au cinéma ou au désert. Cet événement permet de repositionner la destination comme un terrain d’expression événementiel exceptionnel, capable d’accueillir des concepts créatifs, immersifs et à forte valeur émotionnelle. C’est précisément ce que recherchent aujourd’hui les acteurs du MICE : des destinations différenciantes, capables de raconter une histoire. Et Ouarzazate a une histoire unique à offrir.



Challenge : Quels sont aujourd’hui les principaux atouts du Grand Sud marocain pour attirer les agences et décideurs du tourisme d’affaires ?

O.L. : Le Grand Sud marocain coche aujourd’hui toutes les cases d’une destination MICE d’exception. D’abord, il y a la puissance des paysages : désert, oasis, kasbahs, montagnes… une diversité naturelle rare qui permet de créer des expériences spectaculaires et exclusives.

Ensuite, il y a l’authenticité. Contrairement à certaines destinations standardisées, ici chaque événement peut être profondément ancré dans la culture locale, ce qui apporte du sens et de l’émotion.

Il y a aussi la capacité de privatisation et de transformation des lieux : studios de cinéma, kasbahs, oasis… ce sont des « terrains de jeu» incroyables pour imaginer des concepts sur mesure.

Enfin, la destination s’appuie sur des infrastructures solides, à l’image de l’hôtel Le Berbère Palace, véritable pilier de l’offre locale. Avec sa grande capacité d’hébergement et ses espaces adaptés, il joue un rôle central dans l’accueil des groupes MICE et dans la réussite des événements d’envergure.



Challenge : Quelles sont, à l’inverse, les limites ou défis que doit encore relever Ouarzazate pour s’imposer durablement sur le marché MICE ?

O.L. : Le principal défi reste l’accessibilité aérienne. Une destination, aussi exceptionnelle soit-elle, doit être facilement connectée pour être compétitive sur le marché international.

Ensuite, il y a un enjeu de perception. Ouarzazate n’est pas encore spontanément identifiée comme une destination MICE majeure. Il faut donc continuer à investir dans la promotion et surtout dans l’expérience client pour créer un effet « waouh » durable.

Enfin, il est essentiel de structurer davantage l’offre, notamment en termes de coordination des acteurs, de montée en gamme de certains services et de création de produits clairement packagés pour les agences internationales.



Challenge : Comment KTI Voyages compte-t-elle capitaliser sur le succès de cette édition pour structurer et développer davantage l’offre événementielle dans la région ?

Notre ambition est claire : transformer un succès ponctuel en dynamique durable.

D’abord, en capitalisant sur le contenu et les retours d’expérience pour nourrir notre stratégie commerciale et renforcer notre présence sur les marchés clés.

Ensuite, en structurant une offre événementielle plus lisible, avec des concepts forts, duplicables et adaptés aux attentes des agences internationales.

Nous souhaitons également renforcer les synergies locales, en fédérant davantage les acteurs publics et privés autour d’une vision commune du développement MICE de la destination.

Enfin, nous allons continuer à investir dans l’innovation et la création d’expériences uniques. Parce qu’aujourd’hui, le véritable luxe dans l’événementiel, ce n’est plus seulement le standing… c’est l’émotion, la surprise et la capacité à marquer durablement les esprits.