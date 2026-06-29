Longévité, IA et biologie: L’Oréal renforce sa stratégie d’innovation

Fidèle à son ADN scientifique, L’Oréal, leader mondial de la beauté, met la recherche au cœur de la prochaine génération d’innovations, entre biologie du vieillissement, intelligence artificielle et diagnostics personnalisés.

Depuis sa création, L’Oréal s’est construit autour d’une conviction simple : la beauté est avant tout une affaire de science. Fondé par un chimiste il y a plus d’un siècle, le groupe a toujours fait de la recherche, de l’innovation et de la compréhension des mécanismes biologiques le socle du développement de ses marques.

Cette culture scientifique, qui constitue l’essence même de L’Oréal, s’exprime aujourd’hui dans un nouveau champ d’exploration : la science de la longévité. À Casablanca, L’Oréal Maroc a réuni professionnels de santé, experts et partenaires autour d’un workshop consacré à la Science de la Longévité et à la Beauté Intégrative, illustrant la manière dont les avancées scientifiques transforment progressivement l’industrie cosmétique.

La science, moteur historique de l’innovation

Loin de constituer un changement de cap, cette orientation s’inscrit dans la continuité de la stratégie scientifique du groupe. Depuis plus de 116 ans, L’Oréal investit dans la recherche afin de mieux comprendre le fonctionnement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux. Depuis une quinzaine d’années, cette expertise s’est enrichie de travaux consacrés aux mécanismes biologiques du vieillissement, avec une ambition : agir plus en amont, avant même que les premiers signes visibles n’apparaissent.

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Cette approche repose sur L’Oréal Longevity Integrative Science™, une plateforme scientifique propriétaire qui décrypte les neuf grands mécanismes du vieillissement cutané. Alimentée par le Longevity AI Cloud™, elle analyse plus de 260 biomarqueurs, 32 voies biologiques et une vingtaine de cofacteurs métaboliques afin de mieux comprendre les interactions entre génétique, environnement, mode de vie et vieillissement cellulaire.

Pour le groupe, la peau devient ainsi un véritable indicateur biologique capable de refléter bien davantage que l’âge : l’alimentation, le sommeil, le stress, les hormones ou encore l’exposome participent tous à son évolution.

Une réponse scientifique aux enjeux de la longévité

Cette recherche prend une résonance particulière dans un contexte où les évolutions démographiques bouleversent les besoins des consommateurs. L’espérance de vie mondiale a progressé d’une trentaine d’années en un siècle et le nombre de centenaires devrait être multiplié par sept d’ici 2050.

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Pour L’Oréal, cette transition ouvre un nouveau territoire d’innovation où la cosmétique ne vise plus uniquement à corriger les effets visibles du temps, mais à préserver durablement le capital biologique de la peau et des cheveux.

Cette vision de la beauté intégrative s’appuie sur une approche multidisciplinaire croisant génétique, biologie cellulaire, nutrition, neurosciences, dermatologie et intelligence artificielle.

Quand l’intelligence artificielle rejoint la recherche

Autre illustration de cette stratégie : le développement de la Beauty Tech. Les outils présentés par L’Oréal Maroc traduisent la volonté du groupe de mettre les avancées scientifiques au service d’un diagnostic toujours plus précis et personnalisé.

Le ScalpConsult Pro de Vichy analyse le cuir chevelu grâce à une caméra 4K et un algorithme d’intelligence artificielle capable d’évaluer plusieurs paramètres biologiques afin de proposer un protocole individualisé.

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Le Youth Finder de Lancôme réalise une cartographie détaillée du vieillissement cutané en évaluant notamment l’hydratation, la fermeté, les rides ou encore les taches pigmentaires.

De son côté, K-Scan de Kérastase associe intelligence artificielle et expertise professionnelle pour détecter des déséquilibres invisibles du cuir chevelu et recommander un traitement adapté.

Ces innovations illustrent une évolution majeure de l’industrie : la donnée scientifique et l’intelligence artificielle deviennent des outils d’aide à la décision, permettant d’individualiser les recommandations tout en renforçant la précision des diagnostics.

La recherche comme avantage concurrentiel

Au-delà des produits, c’est bien la capacité d’innovation scientifique qui demeure le principal actif stratégique de L’Oréal. Le workshop organisé à Casablanca illustre cette volonté d’ancrer localement les grandes orientations mondiales du groupe : développer une beauté fondée sur les preuves scientifiques, la recherche clinique et les technologies de pointe.

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Dans un marché où la différenciation passe de plus en plus par la capacité à produire de la connaissance, L’Oréal confirme que la recherche reste le moteur de son développement. De la biologie du vieillissement à l’intelligence artificielle, en passant par la médecine préventive et les diagnostics personnalisés, le groupe poursuit la même ambition qui guide son histoire depuis l’origine : faire de la science le fondement de chacune de ses innovations.