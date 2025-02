L’Oréal Maroc obtient la certification LEED Platinum et renforce son engagement durable

L’Oréal Maroc renforce son engagement en faveur du développement durable en obtenant la certification LEED Platinum pour son siège à Casablanca.

Cette distinction, qui s’ajoute à la certification HQE Gold déjà détenue par le bâtiment, s’inscrit dans le cadre du programme mondial « L’Oréal Pour le Futur ». Ce programme vise à respecter les limites planétaires, transformer les activités et engager l’écosystème de l’entreprise dans une démarche responsable.

Le processus d’obtention de cette certification a été mené en collaboration avec Colliers, cabinet de conseil en immobilier commercial, et ALTO EKO, spécialistes de l’énergie et de l’environnement. L’Oréal Maroc a ainsi adapté son projet aux critères stricts du référentiel LEED. Le choix du site, situé dans le quartier d’affaires Casablanca Finance City, répond à des exigences environnementales précises, notamment par sa facilité d’accès via les transports en commun, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements.

La conception du siège intègre également une gestion optimisée de l’eau grâce à des équipements à faible débit et des systèmes d’irrigation intelligents. L’énergie consommée par le bâtiment provient entièrement de sources renouvelables, notamment des panneaux solaires. Par ailleurs, des matériaux durables, comme les moquettes composées de contenu recyclé, ont été privilégiés pour favoriser un environnement intérieur sain. Les pratiques de construction éco-responsables ont été appliquées à toutes les étapes du projet.

Pour Laila Benjelloun, Directrice Générale de L’Oréal Maroc, cette certification est une reconnaissance du travail accompli : « La certification LEED Platinum de notre siège est une réussite collective qui nous rend fiers. Elle souligne notre engagement à innover et à collaborer pour un avenir plus durable. Chez L’Oréal Maroc, nous sommes convaincus que la beauté doit être synonyme de responsabilité, et nous continuerons à œuvrer pour respecter les limites planétaires. »

De son côté, Driss Nokta, PDG de Walili Street, a salué le caractère exemplaire du projet : « Nous sommes heureux d’avoir contribué à la réalisation de ce projet exemplaire, qui répond aux normes de qualité environnementale les plus élevées. La certification HQE Gold du bâtiment, combinée à la certification LEED Platinum obtenue par L’Oréal Maroc, confirme l’excellence de ce projet au sein de Casablanca Finance City. »

Pour Ibtissam Ghazzar, Directrice de Projet chez ALTO EKO, le score obtenu par L’Oréal Maroc est significatif : « Le score obtenu par L’Oréal Maroc avec la certification LEED Platinum est le plus élevé que nous ayons constaté sur le marché marocain pour un projet de cette envergure. Il récompense les efforts considérables déployés par L’Oréal Maroc en matière de conception et d’exploitation durables. »

Enfin, Kenza Bennani, Directrice Générale de Colliers, a souligné l’importance croissante de l’engagement environnemental dans le secteur tertiaire : « La demande pour des espaces de travail durables est en constante augmentation. L’Oréal Maroc, en obtenant la certification LEED Platinum, démontre que l’on peut allier performance économique et excellence environnementale. »