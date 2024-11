Yves Rocher tout proche de dépasser les 100 magasins au Maroc

Trente-trois ans après sa création, Yves Rocher, la célèbre marque de produits cosmétiques et de beauté bon marché, s’apprête à rejoindre le club très select des marques qui comptent plus de cent points de vente au Maroc et qui est, quant à lui, formé essentiellement de distributeurs alimentaires (Marjane, Carrefour, BIM et Kazyon).

Le groupe qui est présent en direct au Maroc devra dépasser la barre de 100 magasins en 2025, avec la prochaine vague de franchisés dont l’inauguration est prévue pour les douze prochains mois.

Il faut dire, que Yves Rocher Maroc (filiale directe du groupe français Rocher qui détient la marque Yves Rocher), pratique depuis vingt ans une politique assez volontariste d’extension de son réseau en adoptant deux modèles différents d’acquisition de partenaires, à savoir celui de la franchise (le plus classique où l’investissement est à la charge du franchisé) et celui de la location-gérance (moins fréquent où le magasin est livré clef en main par le propriétaire de la marque qui en supporte le coût). Ce qui a permis à cette filiale créée en 1991, de développer un réseau constitué à plus des trois quarts par des franchisés et gérants externes.

Rappelons, que le Groupe Rocher qui a été fondé en 1950 en Bretagne, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires consolidé de 2,4 milliards d’euros (près de 26 milliards de dirhams) à travers la centaine de pays où il opère et grâce à un portefeuille de neuf marques dont les plus connues sont Yves Rocher, Arbonne (marque américaine de soins cosmétique et nutrition) et Petit Bateau (mode enfant). Le groupe, dont le nom est indissociablement lié à son fondateur et ex-patron iconique Yves Rocher, compte 12 sites de production dont 8 en France et emploie plus de 16.000 collaborateurs dans le monde, dont 2.700 en France.