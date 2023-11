L’espagnol Gomà-Camps se désengage du Maroc

Huit ans après avoir débarqué au Royaume, l’espagnol Gomà-Camps y met fin à son aventure. En effet, ce groupe espagnol spécialisé dans la fabrication et la transformation des produits en papier et autres solutions d’hygiène, vient de liquider sa filiale Gomà-Camps Maroc.

Les produits de Gomà-Camps en grande partie en tissu recyclé de haute qualité ont eu du mal à percer face à une concurrence locale ou d’importation généralement d’entrée ou de moyenne gamme avec des tarifs plus agressifs.

Aussi, la maison mère espagnole dont l’implantation marocaine avait incarné en 2015 son premier pas en dehors de l’Europe où elle compte également une forte présence en France, a-t-elle décidé de jeter l’éponge et de fermer Gomà-Camps Maroc.

Rappelons, que Gomà-Camps est un groupe familial qui a 260 ans d’existence et qui a opéré il y a trente ans le virage de la fabrication de papier tissu recyclé de haute qualité à destination aussi bien des professionnels que des particuliers, avec une production de près de 100.000 tonnes par an.

Quant au marché marocain du papier tissu, il est en forte croissance depuis quelques années sachant que la consommation par habitant par an y est de 2 kg alors que la moyenne mondiale est de 6 kg par an par habitant, voire plus de 10 kg dans les pays occidentaux.