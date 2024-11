BIM inaugure sa 4ème plateforme logistique à Marrakech et annonce un investissement d’un milliard de dirhams

BIM Maroc a inauguré sa quatrième plateforme logistique au Maroc dans la région de Marrakech-Safi. Cette nouvelle infrastructure s’inscrit dans un ambitieux plan d’investissement de plus d’un milliard de dirhams à l’horizon 2027.

L’événement a réuni Ryad Mezzour, Ministre de l’Industrie et du Commerce, et Haluk Dortluoğlu, Président Directeur Général du groupe BIM, soulignant l’importance de ce projet pour l’économie locale et régionale.

Située sur une superficie de 16 000 m², la plateforme de Marrakech vise à améliorer les opérations logistiques de BIM dans la région. Elle permettra notamment d’optimiser l’approvisionnement et la distribution, de réduire les délais logistiques et d’améliorer l’offre pour les consommateurs.

Avec un investissement initial de 150 millions de dirhams, cette installation contribue à la création de 1 000 emplois directs et indirects, soutenant ainsi le développement socio-économique local.

Le ministre Ryad Mezzour a salué l’initiative, affirmant que « ce projet illustre le succès de BIM dans son expansion au Maroc et renforce la compétitivité du secteur de la distribution. » Il a également souligné l’engagement du groupe à sécuriser une partie importante de son approvisionnement auprès des producteurs locaux, favorisant ainsi le sourcing national.

Lors de l’inauguration, Haluk Dortluoğlu a annoncé un plan global visant à investir un milliard de dirhams au Maroc sur trois ans. Ce plan comprend la construction de trois autres plateformes logistiques, l’expansion du réseau de distribution dans de nouvelles régions et le renforcement des compétences des ressources humaines.

« Cette plateforme logistique reflète notre engagement envers le Maroc et notre volonté d’accompagner la dynamique économique locale », a déclaré Haluk Dortluoğlu.

La nouvelle installation consolide la position de BIM comme acteur clé du secteur de la distribution au Maroc. Elle contribue non seulement à la satisfaction des consommateurs grâce à une meilleure efficacité logistique, mais aussi au développement économique en créant des opportunités d’emploi pour les jeunes de la région.