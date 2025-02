ELARABY GROUP et IWACO s’associent pour la distribution exclusive de la marque TORNADO au Maroc

Le groupe égyptien ELARABY, acteur majeur de l’électroménager au Moyen-Orient et en Afrique, et Iwaco, filiale de distribution de T-Man Holding, annoncent un partenariat stratégique visant à introduire la marque Tornado sur le marché marocain. Cette collaboration prévoit la distribution exclusive de la marque à travers tout le royaume.

L’officialisation de cette alliance s’est déroulée à Casablanca, avec l’inauguration d’un showroom consacré à Tornado. Cet espace, conçu pour offrir une immersion dans l’univers de la marque, permet aux professionnels et aux consommateurs de découvrir les dernières innovations en matière d’électroménager.

Tornado, marque phare d’ELARABY Group, est reconnue pour ses produits répondant aux besoins des foyers modernes. Son offre inclut des réfrigérateurs, des machines à laver, des téléviseurs, des climatiseurs ainsi que des petits appareils électroménagers. Selon les responsables des deux entreprises, ces équipements ont été sélectionnés pour répondre aux attentes spécifiques des consommateurs marocains, notamment en matière de durabilité, d’efficacité énergétique et de confort d’utilisation.

Medhat El Arabi, directeur général des affaires internationales du groupe ELARABY, s’est félicité de cette entrée sur le marché marocain : « Le Maroc constitue une étape stratégique dans notre développement en Afrique du Nord. Grâce à notre partenariat avec Iwaco, nous apportons aux foyers marocains des produits innovants et accessibles qui répondront pleinement à leurs attentes. »

De son côté, Fahd Bennani, directeur général d’Iwaco, a souligné la complémentarité de cette collaboration : « Notre expertise en distribution, associée à la qualité et à l’innovation des produits Tornado, nous permet d’assurer une forte présence sur l’ensemble du territoire marocain. Ce partenariat repose sur une vision commune : offrir des produits adaptés et bâtir un succès durable. »

La distribution des produits Tornado s’appuiera sur un réseau de revendeurs établi, garantissant une couverture nationale et une accessibilité optimale. Les partenaires annoncent également la mise en place d’un service après-vente structuré, incluant des centres agréés, un accès continu aux pièces de rechange et un support client réactif. Cet engagement vise à consolider la confiance des consommateurs marocains et à positionner Tornado comme un acteur de référence sur le marché local.

Le groupe ELARABY, fondé en 1964, est présent dans plus de 60 pays et dispose de plusieurs unités de production. Iwaco, quant à elle, bénéficie d’une solide expérience dans la distribution d’équipements électroménagers au Maroc. Cette alliance illustre la volonté commune des deux entreprises d’ancrer durablement la marque Tornado dans les habitudes de consommation des ménages marocains.