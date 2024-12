Durabilité : BOA doublement distinguée

BANK OF AFRICA (BOA) a été honorée lors des Global Frontier Brand Awards 2024, en recevant deux prestigieuses distinctions : « Excellence in Strategic Sustainability Leadership – Africa, 2024 » et « Outstanding Sustainability Leader in Financial Services – Morocco, 2024 ». Ces récompenses mettent en évidence le rôle pionnier de BOA dans la promotion de la durabilité au sein du secteur financier.

Attribuées après un processus d’évaluation rigoureux, ces distinctions soulignent l’engagement constant de la banque en faveur du développement durable et sa capacité à mener des initiatives stratégiques avec un impact à la fois environnemental et social durable.

Depuis près de deux décennies, sous la présidence d’Othman Benjelloun, BANK OF AFRICA s’est imposée comme une référence dans le financement et la mise en place d’initiatives à impact. En 2000, le Groupe a été le premier signataire africain de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (UNEP FI), marquant une étape majeure dans son engagement envers la finance durable.

Depuis 2015, BOA a élaboré une gamme innovante de produits financiers visant à soutenir ses clients dans des domaines cruciaux tels que l’efficacité énergétique, la gestion des ressources hydriques et l’économie circulaire. En parallèle, la banque a intégré les risques environnementaux, sociaux et climatiques dans la gestion de son portefeuille, renforçant ainsi sa résilience et son impact positif.

Par ailleurs, le groupe se distingue également grâce aux actions de la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement, ainsi qu’à l’obtention de certifications ISO pour son système de management environnemental et énergétique. Cette démarche constitue une première dans le secteur bancaire marocain, confirmant la volonté de BOA de rester à la pointe des bonnes pratiques en matière de durabilité.