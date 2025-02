Hyundai Maroc : une ascension continue et de grandes ambitions pour 2025

Hyundai Maroc, qui poursuit son ascension sur le marché automobile marocain, est entré dans une nouvelle ère, au regard de ses résultats remarquables en 2024. Pour autant, l’importateur nourrit des ambitions de développement fortes en 2025.

Il faut dire que depuis 2022, Hyundai Maroc a renouvelé son offre avec le lancement de 14 nouveaux modèles, dont des véhicules à mobilité propre (hybrides et 100 % électriques). L’année 2024 a vu l’arrivée de plusieurs modèles dont l’IONIQ 6, la nouvelle génération de la Sonata et de l’Elantra Hybrid, ainsi que le Tucson renouvelé en version hybride et diesel, et la version sportive N Line.

Lire aussi | Tesca et le Groupe Lamrani misent 17 MMAD pour le démarrage de leur joint-venture à Kénitra

Avec plus de 13 000 véhicules vendus et une part de marché de 8 %, Hyundai Maroc confirme son rôle clé dans le marché automobile marocain, s’étant régulièrement maintenu ces dernières années dans le top 3 des marques automobiles les plus vendues. «2024 a été une année pivot pour Hyundai Maroc, marquée par des performances exceptionnelles et une expansion continue. Nous abordons 2025 avec une vision audacieuse et un engagement sans faille pour innover, satisfaire nos clients et propulser Hyundai au sommet du marché marocain», a déclaré Saad Bezzate, Directeur général de Hyundai Maroc.

Lire aussi | Voitures neuves au Maroc : le marché démarre fort en janvier

Dans le détail, Hyundai s’illustre sur plusieurs segments stratégiques, dont celui des microcitadines (avec l’i10, leader de son segment), des berlines (avec l’Accent), du C-SUV diesel (dont le Tucson est leader de la catégorie depuis plusieurs années). S’agissant du segment des hybrides, Hyundai truste la deuxième marche du podium, grâce à une gamme complète, incluant le Kona Hybrid, le Tucson Hybrid et l’Elantra Hybrid. Par ailleurs, la grande berline Sonata Hybrid est leader de son segment.

2025 sur les chapeaux de roues

Toujours est-il que l’année 2025 a débuté en trombe pour Hyundai Maroc avec plus de 2 200 véhicules vendus en janvier, assortie d’une croissance de 102 %, soit une part de marché historique de 15 %. De quoi marquer un tournant majeur dans son ascension, dixit l’opérateur. Pour ce dernier, l’expérience client demeure une priorité absolue, à tel point qu’il annonce œuvrer sans relâche pour offrir des solutions toujours plus innovantes et adaptées aux attentes de sa clientèle avec, en point de mire, un focus sur la qualité, la proximité et un service après-vente de belle facture.

Lire aussi | Échec de la fusion Nissan-Honda, selon la presse nippone

L’électrique, un crédo majeur pour Hyundai

Pour rassurer ses clients et faciliter leur passage à l’électrique, Hyundai Maroc lance cette année une offre de reprise exclusive pour ses véhicules 100 % électriques, dont les IONIQ 5 et IONIQ 6, allant jusqu’à 75 % de la valeur du véhicule. En complément, des avantages attractifs tels que le «pack e-Mobility», qui comprend la borne de recharge offerte avec son installation, l’entretien offert pendant 5 ans ou 100 000 km, la garantie de 8 ans sur la batterie, le fast track dans le cadre du service après-vente, la recharge offerte pendant 5 ans dans le réseau Hyundai 7/7 et 24h/24, et un e-financement avantageux, sont autant d’offres d’accompagnement proposées aux clients. De quoi rendre, selon l’opérateur, l’acquisition des véhicules électriques Hyundai encore plus accessible. Des actions qui soulignent l’engagement de Hyundai à offrir une transition fluide et sereine vers une mobilité durable.

Lire aussi | Acquisition : Comaner intègre Biomag à son portefeuille

Un réseau en expansion

Dans sa volonté de consolider son ancrage local, Hyundai Maroc intensifie l’expansion de son réseau de distribution avec l’ouverture imminente de plusieurs nouveaux showrooms. Parmi ces nouvelles implantations figurent le futur siège de Global Engines ainsi que le plus grand showroom de la marque dans le Royaume. À la pointe de la technologie, ce nouvel espace symbolisera, selon l’importateur, l’avenir de la marque au Maroc.

L’objectif pour cette dernière : offrir non seulement une expérience client de haut niveau, mais aussi une immersion totale dans l’univers de la marque. Par ailleurs, les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations et bénéficier de services personnalisés, soulignant ainsi l’engagement de la marque à répondre aux attentes croissantes de ses clients et à renforcer sa présence sur le marché national.