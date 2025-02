Angola. Le Marocain Somagec signe unMoU de 1,3 milliard de dollars pour la construction de lignes de transport à haute tension

Après le succès du projet « Autoroute de l’eau » au Maroc, réalisé avec SGTM, STAM et SNCE, le groupe marocain Somagec, dirigé par Roger Sahyoun, signe un Mémorandum d’entente (MoU) pour la construction d’infrastructures stratégiques, dont l’« autoroute de l’électricité » reliant l’Angola à la RD Congo. Ces projets visent à renforcer le transport d’électricité en Angola et à favoriser son intégration au marché régional, avec un investissement de 1,3 milliard de dollars, sans coût pour l’État angolais. Ils seront mis en œuvre selon le modèle BOOT (Build-Own-Operate-Transfer).

Le document, signé par les présidents des Conseils d’administration du Réseau National de Transport d’Électricité (RNT) et de la filiale de Somagec, la société Somagec Energy, permettra la construction de lignes de transport à haute tension et des sous-stations électriques de nouvelle génération.

Lire aussi |Le marocain Somagec va interconnecter le réseau électrique angolais aux mines de la RD Congo

Somagec, un acteur clé dans le secteur énergétique en Angola et en Afrique australe

Déjà engagé auprès du gouvernement angolais pour la construction de lignes de transmission, le groupe Somagec, appartenant à la famille Sahyoun, a fait son entrée dans le secteur énergétique avec la création de Somagec Énergie Holding LTD. Le groupe a investi dans le développement du secteur en RDC et en Zambie, notamment à travers la société ENPOWER. Cette dernière a finalisé l’obtention des licences d’import-export d’énergie dans le cadre de la Southern African Power Pool (SAPP), un réseau énergétique regroupant les pays d’Afrique australe pour garantir un approvisionnement fiable et économique en électricité.

Lire aussi | Hyundai Maroc : une ascension continue et de grandes ambitions pour 2025

Les objectifs des infrastructures prévues dans le MoU

Les infrastructures planifiées dans le cadre du protocole d’accord visent à transporter efficacement l’énergie vers le groupe énergétique de l’Afrique australe (SAPP) et à desservir de nouvelles zones de consommation, en particulier à l’est et au nord de l’Angola, avec un accent particulier sur la région du Cabinda mais aussi et surtout avec l’objectif d’exporter de l’énergie vers la RDC, notamment les mines congolaises. L’Angola, avec une capacité de production de 6 500 MW, n’en consomme que 2 300 MW, laissant ainsi une marge suffisante pour exporter jusqu’à 2 000 MW vers la RDC et l’Est de la Zambie. Cette initiative pourrait générer près de 750 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel.

Lire aussi | Pourquoi les terres rares attirent toutes les convoitises

Un partenariat stratégique pour l’exportation d’énergie vers la RDC et la Zambie

La stratégie du gouvernement angolais pour atteindre ces régions repose sur la participation active du secteur privé. Les projets d’interconnexion seront ainsi menés par des entreprises privées désireuses d’investir dans la construction des systèmes de transmission, avec l’appui du gouvernement angolais à travers des accords de concession. Cette initiative offre de nombreuses opportunités pour ceux capables d’exporter de l’énergie vers le Congo, la Zambie et la Namibie, où la demande en énergie est particulièrement forte, l’Angola disposant actuellement d’un excédent de capacité installée.

Lire aussi | Acquisition : Comaner intègre Biomag à son portefeuille

Le modèle BOOT pour garantir la pérennité des infrastructures

Le protocole signé entre le Réseau National de Transport d’Électricité (RNT E.P.) et Somagec Energy sera mis en œuvre selon le modèle BOOT (Build-Own-Operate-Transfer). Ce modèle garantit que, après la période de concession, les infrastructures seront transférées à RNT. Mais pour l’heure, rien ne filtre sur la durée de cette concession.

La cérémonie de signature de l’accord a rassemblé plusieurs acteurs économiques et diplomatiques, dont Saadia El Acawi, ambassadrice du Maroc en Angola. Ce partenariat représente une étape majeure dans le développement énergétique de la région.

Le Réseau National de Transport d’Électricité (RNT E.P.) d’Angola est l’entité publique responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement du réseau national de transport d’électricité. Elle joue un rôle clé dans la stabilité et la croissance durable du secteur énergétique du pays.