Kenzi Hôtels Group. Abdellatif Kabbaj, l’architecte d’un empire hôtelier marocain

Le Groupe Kenzi Hôtels a récemment remporté cinq Traveller Review Awards, une distinction prestigieuse attribuée par Booking.com, qui reflète l’engagement du groupe envers l’excellence et la satisfaction de ses clients. Derrière cette performance, son fondateur et PDG du groupe, Abdellatif Kabbaj, qui a profondément marqué le secteur de l’hôtellerie au Maroc au cours des dernières décennies. Véritable modèle de réussite, d’innovation et de persévérance, il a fondé son entreprise en 1991 et, depuis, n’a cessé d’enrichir et de diversifier ses activités, faisant aujourd’hui de son groupe un acteur clé du secteur. Retour sur le parcours exceptionnel de cet homme qui s’est distingué par sa capacité à sauver des hôtels en difficulté et à leur redonner une nouvelle vie.

Le Groupe Kenzi, fondé par Abdellatif Kabbaj, continue de briller dans l’industrie hôtelière marocaine, consolidant ainsi sa position parmi les leaders du secteur. Cette année encore, le groupe se distingue en remportant cinq Traveller Review Awards 2025, un prix prestigieux décerné par Booking.com.

Une distinction prestigieuse pour l’excellence du service

Ces récompenses sont un témoignage de l’engagement constant du Groupe Kenzi envers l’excellence. Les établissements primés — le Kenzi Tower Hotel et le Kenzi Sidi Maarouf Hotel à Casablanca, le Kenzi Menara Palace à Marrakech, le Kenzi Rissani à Errachidia, ainsi que le Kenzi Club Agdal Medina à Marrakech — se sont vu attribuer cette distinction prestigieuse grâce à la qualité de leur service et de l’expérience client qu’ils offrent.

Les Traveller Review Awards sont décernés chaque année en se basant sur les avis et notes laissés par des milliers de voyageurs du monde entier. Ces récompenses sont attribuées selon des critères rigoureux qui évaluent la qualité du service, le confort des établissements et l’accueil des clients. C’est donc une reconnaissance bien méritée pour le Groupe Kenzi, qui se distingue une nouvelle fois pour la qualité de ses prestations.

À 77 ans, Abdellatif Kabbaj, le fondateur et PDG du Groupe Kenzi, peut être fier de la trajectoire impressionnante de son groupe. Avec des établissements présents dans les plus grandes villes du Royaume, ces nouvelles distinctions viennent couronner des années de travail acharné et de vision stratégique. Elles témoignent de l’importance de l’humain et du service dans la réussite de son entreprise.

Le Groupe Kenzi a su s’imposer comme une référence dans l’hôtellerie au Maroc, et les Traveller Review Awards 2025 ne sont qu’une nouvelle étape dans l’histoire de ce groupe d’exception, porté par la vision de son fondateur, Abdellatif Kabbaj.

Abdellatif Kabbaj : un parcours exceptionnel dans l’hôtellerie

Le fondateur et PDG du Groupe Kenzi Hôtels, est un homme dont le parcours reflète une passion indéfectible pour l’hôtellerie et un sens aiguisé de l’entrepreneuriat. Né en 1948 à Marrakech, il verra pourtant sa famille s’installer à Rabat peu après sa naissance, où il fera ses premiers pas dans la capitale. Mais c’est à Marrakech, véritable cœur touristique du Maroc, qu’il bâtira la partie la plus brillante de sa carrière.

Après avoir obtenu son baccalauréat technique en 1966, Abdellatif Kabbaj choisit de se lancer dans une carrière hôtelière. Il s’inscrit à l’école hôtelière Diafa. Cet établissement lui permettra d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques essentielles pour réussir dans l’industrie hôtelière. Ce diplôme en poche en 1968, il commence son parcours professionnel dans un lieu de prestige, le Palais Jamaï à Fès, où il est recruté comme réceptionniste. Ce premier poste est l’occasion pour lui de se familiariser avec le monde de l’hôtellerie de luxe et de perfectionner ses compétences en matière de service à la clientèle. Il l’occupe jusqu’en 1973.

Fasciné par l’opportunité d’élargir ses horizons professionnels, Abdellatif Kabbaj part pour Londres en 1973 afin de perfectionner ses compétences. Il rejoint l’hôtel Les Ambassadeurs Club, un établissement de renom de l’époque. Ce séjour à Londres est une véritable immersion dans l’hôtellerie de haut standing, où il acquiert une expérience précieuse qui marquera sa vision de l’industrie.

Une carrière en pleine ascension

En 1975, après trois années à Londres, Abdellatif Kabbaj décide de revenir au Maroc. Il rejoint Maroc Tourist, une filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), où il occupe un poste de contrôleur. Cette nouvelle étape de sa carrière lui permet de se familiariser avec les rouages de la comptabilité hôtelière et de comprendre les défis spécifiques auxquels sont confrontées les entreprises du secteur. En l’espace de deux ans, il se distingue par son efficacité et son professionnalisme. Très vite, il se voit confier la direction de plusieurs hôtels, à commencer par l’hôtel Ouzoud à Béni-Mellal, une unité de 60 chambres, puis de la direction de l’hôtel Zat à Ouarzazate.

Un leadership Incontesté dans l’hôtellerie

Son talent pour résoudre des situations complexes le propulse rapidement au rang de cadre supérieur. En 1975, Abdellatif Kabbaj se distingue comme l’homme de confiance pour des missions délicates. Il est nommé inspecteur général de la chaîne Maroc Tourist, supervisant les 20 unités du groupe à travers le pays. Fort de son expérience, il devient directeur général dans divers hôtels du groupe, avant de quitter l’entreprise en 1983 pour se lancer dans une affaire familiale dans l’industrie.

Malgré son passage dans l’industrie, le monde du tourisme ne tarde pas à le rattraper. En 1986, il rejoint Dounia PLM, dirigé par Abdelhadi Alami, son mentor, qui lui apprend les clés de la gestion des hommes et du développement d’une entreprise. Abdellatif Kabbaj participe activement à des projets majeurs, comme la construction du Palais des congrès de Marrakech et le développement de plusieurs hôtels à travers le Royaume. Toutefois, après vingt ans passés dans le salariat, son parcours prend un tournant décisif.

La Naissance du Groupe Kenzi

En 1991, après avoir accumulé des années d’expérience dans l’industrie hôtelière, Abdellatif Kabbaj prend la décision de lancer son propre groupe : Kenzi Hôtels. Ce choix s’inscrit dans une volonté de créer une marque locale qui puisse non seulement rivaliser avec les grandes chaînes internationales, mais aussi répondre aux besoins spécifiques de l’hôtellerie marocaine. L’idée est de créer un modèle de gestion innovant pour des hôtels en difficulté, en leur apportant une expertise en gestion professionnelle et en offrant un service client de qualité supérieure.

Le capital initial est modeste, avec un million de DH. Mais la vision d’Abdellatif Kabbaj est claire : il veut redresser des hôtels en difficulté, en les amenant à un niveau de service optimal. Son modèle de gestion se distingue de celui des grandes enseignes internationales, qui se concentrent principalement sur les hôtels de très haut standing. Abdellatif Kabbaj préfère travailler sur des hôtels à moyen et grand standing, là où il peut apporter une véritable valeur ajoutée.

Une vision qui transforme l’Industrie Hôtelière

Ainsi naît le Groupe Kenzi, qui, sous la direction d’Abdellatif Kabbaj, se distingue par sa capacité à redresser des établissements et à offrir des services de qualité. Ce parcours, fondé sur la passion, l’expertise et une vision stratégique de l’hôtellerie, a permis à Kenzi Hôtels de s’imposer comme une référence dans le paysage hôtelier marocain. La réussite d’Abdellatif Kabbaj est un exemple de persévérance, de leadership et d’innovation dans un secteur en constante évolution.

Les premiers succès du Groupe Kenzi

Les premiers succès du groupe Kenzi Hôtels ne se font pas attendre. Le groupe prend en charge la gestion de plusieurs hôtels en difficulté, comme le Sahara Hôtel à Agadir et le Bel Air à Ouarzazate, qu’il parvient à redresser en quelques années seulement. En se concentrant sur une gestion efficace, une amélioration continue de la qualité du service et une attention particulière portée aux détails, Kabbaj et son équipe parviennent à faire renaître ces établissements de leurs cendres. Ces succès attirent rapidement de nouveaux investisseurs, et Kenzi Hôtels devient un acteur reconnu dans l’industrie hôtelière marocaine.

L’expansion vers le luxe et des partenariats stratégiques

L’aspiration d’Abdellatif Kabbaj à faire grandir son groupe le pousse à prendre des risques calculés. En 2009, il signe un partenariat stratégique avec la Libyan Arab Foreign Investment Company (Lafico). Cette collaboration permet au groupe de reprendre la gestion de cinq hôtels de luxe, dont le célèbre Kenzi Tower Hotel à Casablanca, un établissement 5 étoiles situé dans les Twin Centers de Casablanca. Ce projet marque le début d’une expansion pour le groupe. En l’espace de six ans, Abdellatif Kabbaj parvient à redresser ces hôtels, les rendant non seulement rentables, mais aussi leaders dans leur catégorie.

L’année 2009 marque également l’ouverture de deux nouveaux établissements : le Kenzi Menara Palace à Marrakech, un hôtel de luxe de 191 chambres et 47 suites, et le Twin Tower Hotel à Casablanca. Ces deux ouvertures permettent au groupe de se positionner clairement sur le marché du grand luxe et de diversifier son portefeuille d’établissements.

L’Innovation et la création de nouveaux concepts

En 2010, Kabbaj continue d’innover avec l’ouverture du Kenzi Agdal Medina à Marrakech. Cet hôtel-club de nouvelle génération, conçu principalement pour les familles, se distingue par son cadre exceptionnel au milieu de 10 hectares d’oliviers centenaires. L’investissement, d’environ 280 millions de dirhams, inclut un mélange de fonds propres et de financement externe. Ce projet marque l’entrée du groupe dans la gestion de clubs de vacances, un secteur en pleine expansion.

Un engagement fort pour le secteur touristique

Abdellatif Kabbaj ne se contente pas de diriger son groupe ; il s’engage également pour l’ensemble du secteur touristique. En 2014, il est élu à la tête de la Confédération nationale du tourisme (CNT), après avoir présidé la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH). Sa vision était de faire de la CNT un interlocuteur stratégique pour le secteur auprès des pouvoirs publics. Cet engagement lui permet de contribuer activement à la croissance du secteur touristique au Maroc. En 2018, il est réélu pour un second mandat à la tête de la CNT.

Une expansion stratégique et des Investissements majeurs

Le développement du Groupe Kenzi ne cesse de croître. En 2015, Kabbaj ouvre le Kenzi Sidi Maarouf Hotel à Casablanca, un établissement stratégique situé au cœur du nouveau quartier d’affaires de la ville. Cet hôtel de 130 chambres représente un investissement de plus de 200 millions de DH. Un an plus tard, c’est l’hôtel Solazur à Tanger qui rejoint l’enseigne Kenzi, renforçant ainsi la présence du groupe dans la région.

Des rénovations qui renforcent la position du Groupe

Le groupe ne se repose pas sur ses lauriers et continue à investir pour maintenir la qualité de ses établissements. En 2020, le Kenzi Rose Garden à Marrakech bénéficie d’une rénovation complète, permettant à l’hôtel de conserver son statut d’incontournable de la ville. De même, en 2024, c’est le Kenzi Rissani Hôtel à Errachidia qui subit une rénovation majeure, un investissement de près de 30 millions de DH financé en grande partie par les fonds propres du groupe.

La reconnaissance

En 2021, lors d’une cérémonie mémorable organisée à Dakhla par le média en ligne spécialisé «Tourismo Post», Abdellatif Kabbaj, s’est vu attribuer un honneur prestigieux : celui de la personnalité du secteur touristique. Cet événement, marqué par la reconnaissance de son impact dans le domaine, a souligné son rôle essentiel dans l’essor du tourisme au Maroc.

Une reconnaissance méritée et une place de choix parmi les leaders

Aujourd’hui, le Groupe Kenzi compte plus de 2 171 chambres réparties sur 10 établissements dans six villes du Maroc. Son portefeuille va des hôtels cinq étoiles aux établissements all-inclusive, en passant par des hôtels d’affaires et de loisirs. Le groupe emploie plus de 2 700 collaborateurs, et sa réputation pour l’excellence est bien établie. Dans le Classement 2024 des 500 plus grandes entreprises marocaines, établi par le groupe Success Publications, Kenzi Hotels se classe à la 216e position avec un chiffre d’affaires de 515 millions de DH en 2023.

Abdellatif Kabbaj, une légende de l’hôtellerie marocaine

Figure emblématique de l’hôtellerie marocaine, Abdellatif Kabbaj, fondateur et PDG du Groupe Kenzi Hôtels, est une figure emblématique de l’hôtellerie marocaine. Au fil des ans, a su bâtir au fil des ans, un empire hôtelier solide, en élevant sa marque locale parmi les leaders du secteur. Cependant, ces dernières années, Kabbaj a décidé de prendre un peu de recul, laissant ses trois enfants, Saâd, Fahd et Ghali, prendre de plus en plus de responsabilités au sein du groupe familial.

La transmission du flambeau : Saâd, Fahd et Ghali Kabbaj

La succession de Kabbaj s’est opérée naturellement, avec ses trois enfants, qui ont tous fait leurs preuves dans le secteur. Saâd, l’aîné, diplômé de l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) en 1998, a intégré le groupe familial dès ses débuts. En plus de son rôle de vice-président exécutif de Kenzi Hotels Group depuis 2019, il est également PDG du Saka Group, propriétaire du « Le Pacha Marrakech ».

Fahd, quant à lui, a pris un chemin tout aussi impressionnant. Diplômé de l’école hôtelière de Lausanne et titulaire d’un master spécialisé en finances de l’ESCP à Paris, Fahd a acquis une riche expérience à l’international avant de rejoindre le groupe Kenzi en 2003. En tant que contrôleur de gestion au départ, il a rapidement gravi les échelons pour devenir directeur général. Son rôle clé dans l’élaboration de la charte qualité et produit du groupe témoigne de son expertise et de son engagement dans l’évolution du groupe.

Ghali, le benjamin, est également une pièce maîtresse du groupe Kenzi. Lauréat du Glion Institute of Higher Education en 2007, il occupe depuis plusieurs années le poste de directeur des opérations au sein de l’entreprise. Sa spécialisation a contribué au rayonnement et à l’extension des hôtels Kenzi.

L’avenir du Groupe Kenzi : de nouvelles ambitions

La famille Kabbaj ne se contente pas de maintenir l’héritage de son père, elle a des ambitions d’expansion qui s’ouvrent à l’international. Dans le cadre de sa stratégie de développement, le groupe Kenzi prévoit de gérer des hôtels de luxe à l’extérieur du Maroc, marquant ainsi la première exportation d’une enseigne hôtelière marocaine à l’international. Cette expansion représentera un nouveau cap pour l’entreprise familiale, qui conserve l’ambition d’imposer une marque locale sur la scène mondiale.

En parallèle de ses projets de développement, Abdellatif Kabbaj s’investit dans le secteur du tourisme durable haut de gamme. Il transforme de manière pérenne l’ensemble de ses établissements, en conformité avec les normes du développement durable, en y intégrant des solutions pour une gestion responsable de l’énergie et de l’eau.

Une résilience Inébranlable face aux défis

Sous la direction visionnaire d’Abdellatif Kabbaj, Kenzi Hotels a su résister à l’offensive des grandes enseignes internationales, imposant ainsi une marque locale forte. Aujourd’hui, le groupe symbolise la résilience et l’évolution des sociétés familiales marocaines. À la tête d’un empire hôtelier solide, le fondateur de Kenzi Hôtels a traversé de nombreuses turbulences dans le secteur touristique, mais son flair, son expertise et sa compréhension profonde du tourisme marocain lui ont permis de faire face aux bouleversements avec brio. Grâce à lui, Kenzi Hotels reste une référence incontournable dans le secteur de l’hôtellerie au Maroc.