Le Maroc, destination gagnante de l’exercice 2024/2025 selon les Tours opérateurs français

Dans un contexte de ralentissement généralisé du marché touristique français, le Maroc tire son épingle du jeu et confirme son attractivité croissante auprès des tour-opérateurs. C’est ce que révèle le dernier bilan du Syndicat des Entreprises du Tour Operating (SETO), qui dresse le tableau des performances hivernales et des premières tendances estivales pour l’exercice 2024/2025.

Entre le 1er novembre 2024 et le 30 avril 2025, les voyagistes membres du SETO qui réunit les 70 plus grands tour-opérateurs du marché français du tourisme, ont enregistré un chiffre d’affaires global de 1,778 milliard d’euros, en légère progression de +1 %. Si le volume de clients accuse un léger repli (-2 %), les recettes unitaires et les paniers moyens sont en hausse, confirmant une relative stabilité dans un contexte économique incertain.

Un hiver sous le signe de la stabilité… portée par le Maroc

Le segment moyen-courrier, qui représente plus de la moitié du trafic total (56 %), affiche une dynamique modeste. Pourtant, le Maroc émerge comme la grande gagnante de cette saison hivernale, reprenant la tête du classement avec une progression de +10 % en trafic, devant la Tunisie (+41 %) et les Canaries, qui reculent de 5 %. Le royaume confirme ainsi son statut de valeur sûre pour les voyageurs français en quête de proximité, d’authenticité et de sécurité.

Une dynamique estivale encore timide, mais favorable au Maroc

Alors que les réservations pour l’été 2025 restent encore fragiles, les premières tendances confirment la bonne santé du Maroc sur le segment moyen-courrier. Les ventes vers le Royaume progressent de +12 %, une performance notable dans un marché où la prudence reste de mise.

La région Afrique du Nord enregistre d’ailleurs une remontée généralisée, soutenue par la Tunisie (+13 %), dans un contexte où l’Europe du Sud (pourtant historiquement dominante) stagne ou recule légèrement (Grèce continentale -6 %, Canaries -1 %).

Le Maroc, pilier stratégique du tourisme français

Cette attractivité renouvelée du Maroc s’inscrit dans une tendance de fond : le Royaume consolide son rôle de pilier du tourisme moyen-courrier pour les opérateurs français, en combinant plusieurs atouts majeurs. Outre sa proximité géographique, il bénéficie d’une infrastructure hôtelière solide, d’une offre culturelle riche, et d’une stabilité politique recherchée en période d’incertitude internationale.

Derrière cette réussite, une politique touristique portée par les autorités marocaines, qui visent à attirer plus de 17,5 millions de visiteurs à l’horizon 2026. Les efforts d’investissement dans les régions, les dessertes aériennes renforcées et les partenariats stratégiques avec les acteurs du tourisme européen portent aujourd’hui leurs fruits.

Perspectives 2024/2025 : une croissance mesurée mais résiliente

Au-delà du Maroc, l’ensemble du secteur du tour operating français évolue dans un climat marqué par la prudence. Le SETO souligne une stabilité du trafic global (+0,1 %) pour l’exercice 2024/2025, avec un chiffre d’affaires en hausse modérée (+2 %) et une progression contenue des recettes unitaires (+1,89 %).

Dans ce paysage incertain, le Maroc s’impose comme une valeur refuge, à la fois accessible, économiquement compétitive et culturellement attractive. Une performance qui confirme l’ancrage durable du Royaume comme destination incontournable dans les catalogues des voyagistes français.