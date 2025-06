Tétouan Shore. Renault Technologie Maroc s’installe pour bâtir un pôle d’excellence en ingénierie

Le constructeur automobile renforce sa présence au Maroc avec un nouveau site stratégique à Tétouan Shore. Objectif : faire émerger un hub technologique au service de l’innovation et de la performance industrielle.

Renault Technologie Maroc (RTMA), centre d’ingénierie du Groupe Renault dédié à la Recherche & Développement, franchit une nouvelle étape en posant ses valises à Tétouan Shore (TOS).

Une ambition technologique

Cette implantation s’inscrit dans une stratégie ambitieuse de renforcement de la présence technologique du constructeur français au Maroc, pays devenu en quelques années un maillon essentiel de sa chaîne de valeur mondiale.

RTMA aura pour mission principale de piloter le renouvellement et le développement de véhicules pour le compte du Groupe Renault, tout en accompagnant ses usines marocaines. Le centre ambitionne également de s’ouvrir aux technologies innovantes, les « New Tech », avec l’objectif affiché de positionner le Maroc comme un pôle d’excellence en ingénierie automobile.

Deux sites pour un écosystème intégré

Le dispositif s’organisera autour de deux pôles complémentaires : un siège à Tétouan Shore, dédié aux activités technologiques avancées, et un centre directement intégré à l’usine Renault Group de Tanger. Cette double implantation vise à créer une synergie optimale entre ingénierie et production industrielle, en misant sur la proximité opérationnelle.

Le site de Tétouan Shore jouera un rôle de hub de compétences, en concentrant les expertises autour des technologies émergentes. Il participera à l’émergence d’un écosystème local innovant, capable de répondre aux enjeux d’un secteur automobile en pleine mutation.

Cette implantation renforce par ailleurs l’attractivité de Tétouan Shore, qui se positionne de plus en plus comme un centre névralgique pour les métiers du numérique, de l’ingénierie et de l’innovation technologique.