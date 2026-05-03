Musiques sacrées de Fès  Ode à l’artisanat

Le festival des Musiques Sacrées de Fès sera organisé, cette année, autour des liens entre sciences et arts traditionnels, à travers la figure de l’artisan. Au menu : des concerts, mais également des expositions dans des lieux de mémoire ou des exposés sur l’importance de matières premières nobles comme la pierre ou le bois, la laine ou la soie dans un rendez-vous inédit avec le meilleur de l’esprit de Fès.

Est-il possible de redonner leurs lettres de noblesse aux métiers manuels ? C’est un peu le pari qu’ose le fameux Festival de musiques sacrées de Fès pour son édition 2026.

Face aux difficultés dans lesquelles se débattent les entreprises artisanales et les artisans eux-mêmes, ce rendez-vous, réservé en principe aux mélomanes et autres amateurs de musiques sacrées, se tiendra sous l’impératif de retisser des liens entre l’artisanat et le grand public.

Du 4 au 7 juin 2026, la 29e édition du Festival des Musiques Sacrées du Monde, vibrera au tempo «des Mâalemines», gardiens du patrimoine, dont l’héritage séculaire sera à l’honneur dans une série de manifestations mêlant transmissions, créations et hommages.

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Placée sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, cette nouvelle édition entend célébrer une thématique profondément enracinée dans la vision du Souverain, qu’il n’hésite pas à rappeler dans ce message royal prononcé à l’époque en ouverture du Colloque national sur le Livre Blanc de l’Artisanat et des Métiers : «Dieu, le Très Haut, a bien voulu combler ce pays de compétences de valeur en arts et métiers et de potentialités jeunes et prometteuses». Ce qui fait dire à Abderrafie Zouiten, que «cette édition 2026 est une profonde reconnaissance de la mission des Mâalemines qui préservent et font perdurer notre mémoire collective, par la main et le cœur, devenant ainsi les gardiens de l’âme de Fès et du Maroc». «À travers eux, nous célébrons non seulement un héritage, mais une promesse, celle de la transmission, de la beauté et de la pérennité d’un art qui élève l’humanité», explique le Président de la Fondation «Esprit de Fès» .

A travers ce choix, le Festival mettra à l’honneur la figure essentielle des Mâalemines, et des différentes confréries qui ont marqué de leur empreinte, aussi bien la vie sociale , que le rayonnement culturel international du Royaume même s’il demeure important de noter que ces artistes ont contribué en grande partie à fonder l’histoire de Fès et celle du Maroc. Sans oublier leur participation à l’édification d’ouvrages exceptionnels, leur apport déterminant à l’enrichissement des savoir-faire et la richesse de l’héritage laissé aux générations futures.

C’est pour cela que le Forum du Festival de Fès des Musiques Sacrées du Monde se focalisera, cette année, sur les interactions entre sciences et arts traditionnels, en célébrant notamment la figure de l’artisan, passeur entre le visible et l’invisible. Des expositions dans des lieux de mémoire explorant la dimension spirituelle de cet art ancestral viendront porter un regard sensible sur une gestuelle immuable et les matières nobles.

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De manière plus prosaïque, si ce rendez-vous permet de jeter la lumière sur un secteur en crise malgré son apport incontestable à l’économie du pays, ce sera toujours cela de gagné. Si l’artisanat est un gardien de la mémoire collective, il permet également l’insertion professionnelle d’une main-d’œuvre variée, y compris celle faiblement scolarisée, offrant ainsi une alternative à la pauvreté. En effet, l’artisanat peut constituer un puissant levier de développement économique, social et territorial. Il agit comme un moteur de croissance grâce à sa capacité à générer des emplois, à préserver le patrimoine et à créer de la valeur économique.

D’où l’urgence de sa modernisation et de la digitalisation de la commercialisation, la labellisation des produits et la structuration des filières .

Pour que l’artisanat adopte pleinement son rôle de levier économique incontournable, il est essentiel d’opérer la restructuration du secteur, de faciliter l’accès au financement pour les artisans, la formation, et de promouvoir, à travers des opérations marketing agressives visant les produits sur les marchés nationaux et internationaux.