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SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan nommé Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des FAR

by Challenge avec MAP
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Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, a nommé, samedi 2 mai 2026, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR).

Voici un communiqué du Cabinet Royal :

« Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a assuré lorsqu’Il était Prince Héritier la coordination des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, depuis 1985, date de Sa nomination à ce poste par Son Auguste Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, a bien voulu nommer, ce jour, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Les Forces Armées Royales se basent, dans l’accomplissement de leur devoir national et de leurs missions humanitaires et sociales, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu Le préserve, sur un ensemble de nobles valeurs, notamment celles de compétence et de discipline, de droiture et d’engagement, de patriotisme sincère, et de sens élevé de responsabilité dont s’imprègnent leurs différentes composantes et ce, en demeurant constamment attachées et fidèles à leur devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi ».

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