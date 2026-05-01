Maroc-Irlande : quand l’école devient un pont entre deux cultures

Du 22 au 26 avril, l’établissement Al Qalam Miloud Chaâbi a accueilli un premier groupe d’élèves de la Kildare Town Community School, en Irlande, donnant corps à un partenariat scellé en février 2025. Retour en vidéos et photos sur les moments forts de cette visite. Immersion, découvertes et émotions ont rythmé ce séjour inédit à Al Qalam Miloud Chaâbi, marquant le lancement concret d’un partenariat éducatif ambitieux entre les deux pays.

C’est une page inédite qui s’est écrite fin avril à Al Qalam Miloud Chaâbi. Pendant cinq jours, l’établissement a reçu des élèves de la Kildare Town Community School, concrétisant ainsi la convention de partenariat signée en février 2025 entre les deux institutions. Une étape fondatrice, placée sous le signe de l’échange et de l’ouverture, qui donne corps à une coopération éducative tournée vers l’international.

.Ce déplacement n’aurait pu voir le jour sans l’appui de Dr. Lahcen Mahraoui, Ambassadeur du Royaume du Maroc à Dublin, dont l’implication a largement facilité cette mobilité. Au-delà de la dimension pédagogique, cette visite a également contribué à promouvoir le Maroc auprès du public irlandais, notamment à travers les nombreuses publications partagées sur les réseaux sociaux par les élèves eux-mêmes.

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Une immersion humaine avant tout

Si le programme était riche, c’est avant tout l’humain qui a marqué cette rencontre. Très vite, les élèves marocains et irlandais ont tissé des liens sincères, portés par la curiosité, l’écoute et un esprit d’amitié spontané.

Ateliers collaboratifs, activités artistiques, échanges culturels ou encore moments de convivialité autour de repas partagés : chaque instant a été l’occasion d’apprendre autrement, en dépassant les frontières et les différences. Une expérience qui illustre avec force que l’éducation prend toute sa dimension lorsqu’elle s’inscrit dans l’échange et le vécu.

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Saveurs et cultures : une rencontre autour du partage

Parmi les temps forts de cette visite, une masterclass culinaire a ouvert le bal des découvertes. Autour d’un même tablier, élèves marocains et irlandais ont mêlé leurs traditions gastronomiques dans une ambiance chaleureuse et détendue.

Cette escale gourmande a permis de créer un premier terrain d’échange universel : celui du goût et du partage. Un moment symbolique, à l’image de cette rencontre où chaque culture enrichit l’autre.

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Témoignages : une expérience marquante

L’impact de cette immersion s’est rapidement fait sentir, notamment auprès des familles. Mélanie, parente d’un élève irlandais, a tenu à exprimer sa gratitude après avoir suivi les publications en ligne :

« Merci tant pour une expérience aussi incroyable et pour avoir si bien pris soin de nos enfants. Mon fils a passé le meilleur moment à votre école… les étudiants et les personnes qu’il a rencontrés étaient si amicaux et accueillants. Nous avons hâte de vous accueillir en Irlande. »

Des mots qui traduisent l’importance de ces échanges, bien au-delà du cadre scolaire.

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D’Agadir à l’innovation : découvrir le Maroc autrement

Le séjour ne s’est pas limité à l’enceinte de l’établissement. Les élèves de Kildare ont également séjourné à Agadir, où ils ont découvert une autre facette du Maroc. Parmi les visites marquantes : la Cité de l’Innovation Souss Massa, véritable hub dédié à la créativité, à l’entrepreneuriat et aux nouvelles formes d’apprentissage.

Guidés à travers cet écosystème dynamique, les élèves ont pu appréhender les enjeux de l’innovation et du développement régional, tout en s’ouvrant à de nouvelles perspectives d’avenir.

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Une coopération construite dans la durée

Cette visite s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée. En septembre dernier, dans le cadre de ce partenariat, la directrice générale d’Al Qalam Miloud Chaâbi, Madame Tassine, avait participé à la Semaine du Maroc organisée en Irlande, aux côtés de l’ambassadeur du Maroc à Dublin.

Cet événement avait permis de mettre en lumière la richesse des liens culturels entre les deux pays, renforçant ainsi une coopération appelée à se développer durablement.

Une aventure qui ne fait que commencer

Au terme de ce séjour, une évidence s’impose : cette première rencontre marque le début d’une aventure humaine et éducative prometteuse. Pour les élèves irlandais comme marocains, ces quelques jours ont été synonymes de découverte, de partage et d’émotions fortes.

En posant les bases d’échanges interculturels durables, ce partenariat ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les jeunes générations. Une initiative qui incarne pleinement une vision moderne de l’éducation, tournée vers le monde et résolument ancrée dans l’humain.

Et au vu de l’enthousiasme suscité, une chose est certaine : ce n’est que le début.