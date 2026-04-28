Handling aéroportuaire. Le marocain TGS CKE Consulting s’impose face aux géants mondiaux pour un marché de plus de 5,2 millions de DH

Le cabinet de conseil marocain TGS CKE Consulting, en partenariat avec la société américaine DY Consultants, a remporté un marché stratégique de l’ONDA d’un montant de 5,28 millions de DH TTC pour la définition du plan directeur du secteur du handling au Maroc à l’horizon 2026-2035. Une victoire de taille face à des poids lourds internationaux du conseil, notamment The Boston Consulting Group (BCG), Roland Berger, Forvis Mazars et Arthur D. Little, dans un contexte de transformation profonde des aéroports marocains.

L’Office National des Aéroports (ONDA), dirigé par Adel El Fakir, engage une transformation majeure du secteur du handling dans le cadre de sa stratégie globale « Aéroports 2030 ». Cette réforme vise à accompagner la croissance exceptionnelle du trafic aérien marocain, marqué par des records en 2025, tout en renforçant la qualité de service dans les aéroports du Royaume.

Le handling, qui regroupe l’ensemble des opérations au sol telles que l’enregistrement, la gestion des bagages ou encore l’assistance en piste, constitue un maillon essentiel de la chaîne aéroportuaire. L’ambition affichée est claire : professionnaliser les services, améliorer l’expérience passager et hisser les standards marocains au niveau des meilleures pratiques internationales.

La mission confiée par l’ONDA couvre la période 2026-2035 et repose sur une approche globale. Elle vise d’abord à évaluer les performances actuelles du secteur, à analyser les mécanismes de régulation et de concurrence, puis à proposer une feuille de route intégrée pour l’ensemble des activités d’assistance au sol.

Le projet inclut également un benchmark international destiné à identifier les meilleures pratiques mondiales, afin de renforcer la compétitivité des escales marocaines. Il prévoit en outre une révision des cahiers des charges, une optimisation de l’organisation des ressources humaines ainsi qu’un programme opérationnel détaillé garantissant efficacité et qualité de service.

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Une compétition relevée entre cinq cabinets internationaux

Lancé en début d’année, l’appel d’offres a suscité l’intérêt de cinq acteurs majeurs du conseil stratégique mondial. Les offres ont été déposées par Forvis Mazars, Arthur D. Little, The Boston Consulting Group, Roland Berger ainsi que le groupement TGS CKE Consulting / DY Consulting Engineers.

À l’issue de l’examen des dossiers administratifs et techniques, trois candidats ont été éliminés : Forvis Mazars, Arthur D. Little et Roland Berger. Deux compétiteurs ont été retenus sans réserve : The Boston Consulting Group et le groupement TGS CKE Consulting / DY Consulting Engineers.

Aucune offre n’a été admise avec réserve, permettant de concentrer la phase finale sur ces deux finalistes.

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Un duel serré remporté sur le critère économique

L’analyse financière a finalement départagé les deux candidats encore en lice. The Boston Consulting Group a proposé une offre de 5 400 000,00 DH TTC, légèrement réajustée à 5 400 001,20 DH TTC après vérification, tandis que le groupement TGS CKE Consulting / DY Consulting Engineers a maintenu une offre de 5 280 000,00 DH TTC.

Après vérification et comparaison, l’ONDA a retenu le groupement marocain-américain, son offre étant jugée la plus avantageuse sur le plan économique.

Le marché a ainsi été attribué à TGS CKE Consulting / DY Consulting Engineers, sur la base du critère de l’offre économiquement la plus avantageuse, dans un contexte de forte concurrence internationale.

Cette victoire confirme le positionnement croissant de TGS CKE Consulting, cabinet marocain cofondé par Youssef El Ouadi et Mohammed El Allam, intégré depuis 2020 au réseau mondial TGS Global et opérant désormais sous l’identité TGS CKE Consulting.