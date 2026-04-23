L’agriculture marocaine à l’heure du renouveau

Après plusieurs campagnes marquées par une sécheresse persistante, l’agriculture marocaine amorce un tournant décisif. Portée par une pluviométrie exceptionnelle et une amélioration notable des ressources hydriques, la campagne 2025-2026 s’annonce comme celle du renouveau. À l’approche du Salon International de l’Agriculture au Maroc (SIAM), le secteur retrouve des perspectives de croissance solides, réaffirmant son rôle de levier macroéconomique stratégique. Mais derrière ce redressement conjoncturel, les défis structurels demeurent, appelant à une transformation en profondeur du modèle agricole national.

Le signal est clair : l’agriculture marocaine sort d’un cycle difficile. Entre le 1er septembre 2025 et le 11 mars 2026, les précipitations ont atteint une moyenne nationale de 462 mm, soit une hausse de 56 % par rapport à la moyenne des trente dernières années et de 134 % comparativement à la campagne précédente. Ces pluies, bien réparties dans le temps et dans l’espace, ont concerné la majorité des grandes régions agricoles du Royaume, notamment le Nord, le Gharb, la Chaouia, la Doukkala et le Saïss.

Pour les observateurs du secteur, cette campagne marque une rupture nette avec les années précédentes. «La campagne agricole 2025-2026 est exceptionnelle lorsqu’on la compare aux cinq dernières années», souligne Adil Berhiti, Ingénieur agronome. Même si la saison n’est pas encore achevée, les perspectives sont jugées largement supérieures à la moyenne des deux dernières décennies, sauf aléa climatique majeur.

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Sur le terrain, les effets sont visibles. Les sols retrouvent leur humidité, les nappes phréatiques se rechargent et les parcours pastoraux se régénèrent. Cette amélioration globale redonne confiance aux agriculteurs, dont les décisions d’investissement et d’emblavement avaient été fortement contraintes ces dernières années.

Céréales et agriculture pluviale : le retour aux fondamentaux

Les céréales, véritable baromètre de l’agriculture nationale, illustrent parfaitement cette reprise. La superficie emblavée en céréales d’automne atteint près de 3,9 millions d’hectares, sur un total de 4,5 millions d’hectares incluant légumineuses et cultures fourragères. Cela représente une hausse de plus de 48 % par rapport à la campagne précédente.

Dans plusieurs régions semi-arides, notamment au sud de Casablanca, l’état des cultures est jugé très satisfaisant, contrastant fortement avec les campagnes récentes marquées par des déficits hydriques sévères. À ce stade, environ 83 % des superficies céréalières présentent un état végétatif bon à très bon.

Cette dynamique remet en lumière l’importance de l’agriculture pluviale, longtemps reléguée au second plan au profit de l’irrigation. Or, comme le souligne Adil Berhiti, ce sont précisément ces zones « bour » qui déterminent les performances globales du secteur agricole marocain.

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Les projections tablent sur une production céréalière comprise entre 8 et 9 millions de tonnes, contre 4,4 millions une année auparavant. Au-delà des volumes, cette amélioration aura des effets en cascade, notamment sur la disponibilité de la paille et donc sur l’alimentation du cheptel, illustrant l’interdépendance structurelle entre cultures et élevage.

Des ressources hydriques reconstituées, levier clé du redressement

L’autre facteur déterminant de cette embellie réside dans la situation hydrique. Les barrages marocains affichent un taux de remplissage avoisinant les 71 à 72 %, avec des réserves estimées à plus de 12 milliards de m³. Un niveau nettement supérieur à celui de l’année précédente, où le taux ne dépassait pas 35 %.

Cette amélioration spectaculaire offre des marges de manœuvre importantes pour l’ensemble du secteur agricole. Elle permet de sécuriser les cultures en place, de lancer les programmes de cultures de printemps et d’été dans de bonnes conditions et de préparer la prochaine campagne avec plus de visibilité.

Dans les périmètres irrigués, la reprise de l’activité devrait contribuer à rééquilibrer plusieurs filières stratégiques, notamment celles du lait, de la viande, du sucre et des légumes. Elle permet également de réduire, au moins temporairement, la pression sur les ressources hydriques souterraines.

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Selon la Direction des études et des prévisions financières, cette amélioration de la situation hydrique constitue un facteur déterminant pour soutenir l’activité agricole et, par extension, la croissance économique nationale. L’agriculture retrouve ainsi son rôle de moteur conjoncturel de l’économie.

Des filières dynamiques, mais des tensions persistantes

Au-delà des céréales, l’ensemble des filières agricoles bénéficie de cette conjoncture favorable. Les cultures maraîchères affichent des niveaux élevés, avec 100.000 hectares cultivés en automne et plus de 57.000 hectares en hiver, contribuant à un approvisionnement régulier du marché national.

Les cultures sucrières progressent également, atteignant 44.000 hectares, en hausse de 21 %, malgré des pertes localisées liées aux inondations dans les régions du Gharb et du Loukkos. Les arbres fruitiers, quant à eux, enregistrent des performances record, grâce aux précipitations du printemps précédent et à l’entrée en production de nouveaux vergers.

Cependant, cette dynamique positive s’accompagne de nouvelles tensions. L’abondance de la production exerce une pression accrue sur la main-d’œuvre agricole, notamment durant les périodes de récolte, de ramassage et de conditionnement. Pour de nombreux producteurs, la disponibilité de la main-d’œuvre devient un enjeu opérationnel majeur.

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Par ailleurs, certaines régions ont subi des épisodes climatiques extrêmes. Dans le Gharb et le Loukkos, des pluies excessives ont provoqué des inondations localisées, affectant plus de 100.000 hectares. Ces événements illustrent une mutation du risque climatique, désormais marqué par une alternance entre sécheresses prolongées et épisodes pluviométriques intenses.

Élevage et fourrage : un équilibre retrouvé, mais fragile

L’amélioration de la pluviométrie a également un impact direct sur l’élevage. La régénération des parcours naturels et l’augmentation de la biomasse fourragère permettent de réduire le recours aux aliments concentrés, dont les prix ont fortement augmenté ces dernières années.

Cette évolution contribue à alléger les coûts de production des éleveurs et à améliorer les conditions d’élevage. Elle renforce également les perspectives du programme de reconstitution du cheptel national, engagé pour soutenir une filière fragilisée par les sécheresses successives.

Toutefois, cet équilibre reste dépendant des conditions climatiques. La durabilité de cette amélioration repose sur la capacité à sécuriser les ressources fourragères et à réduire la dépendance structurelle aux intrants importés.

Le SIAM, catalyseur du renouveau agricole

C’est dans ce contexte de reprise que s’ouvre la 18e édition du SIAM, prévue du 20 au 28 avril 2026 à Meknès. Placé sous le thème de la«Durabilité de la production animale et souveraineté alimentaire», le Salon s’inscrit pleinement dans les enjeux actuels du secteur.

Avec près de 1.500 exposants, 70 pays participants et plus de 40 conférences, le SIAM confirme son statut de plateforme internationale d’échanges, d’investissement et de réflexion stratégique. L’adoption d’un format élargi sur neuf jours témoigne de son importance croissante dans l’écosystème agricole.

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Au-delà de sa dimension événementielle, le SIAM s’impose comme un levier structurant pour accompagner la transformation du secteur, en favorisant les partenariats, l’innovation et la diffusion des bonnes pratiques.

Un renouveau à consolider face aux défis structurels

Si la campagne 2025-2026 marque un rebond indéniable, elle ne doit pas occulter les fragilités du modèle agricole marocain. Comme le souligne l’économiste Abdeslam Touhami, «le conjoncturel ne dissipe pas le structurel».

L’agriculture nationale reste fortement dépendante des aléas climatiques, ce qui limite la prévisibilité des revenus et complique la planification des investissements. La question de la gestion durable de l’eau, de la modernisation des systèmes de production et de la résilience face aux chocs climatiques demeure centrale.

À l’heure du SIAM 2026, l’enjeu est donc clair : transformer cette embellie conjoncturelle en un cycle durable de création de valeur. Cela passe par une meilleure intégration des filières, une optimisation des ressources hydriques et un renforcement de la souveraineté alimentaire.

Le renouveau est enclenché. Reste désormais à en faire un socle durable pour l’avenir de l’agriculture marocaine.