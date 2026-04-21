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Agriculture

El Bouari: une récolte céréalière en forte hausse, à près de 90 millions de quintaux

by Challenge avec MAP
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Ahmed El Bouari, Ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts

La récolte céréalière au titre de 2025-2026 devrait atteindre près de 90 millions de quintaux, contre 44 millions seulement lors de la précédente campagne, a annoncé, mardi à Meknès, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

« Grâce aux importantes pluies enregistrées au Maroc, ayant concerné l’ensemble des régions agricoles, la superficie emblavée en céréales a atteint environ 3,9 millions d’hectares. La production céréalière devrait ainsi atteindre près de 90 millions de quintaux », a dit M. El Bouari à l’ouverture d’une conférence internationale de Haut niveau, à l’occasion de la 18ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM).

Le ministre a souligné qu’après plusieurs années de sécheresse, cette campagne agricole a connu une nette amélioration des précipitations et de la situation hydrique, ce qui suscite l’optimisme et renforce les perspectives de reprise de l’activité agricole.

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