SIAM: Al Moutmir en porte-drapeau d’une agriculture durable

À l’occasion de la 18ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), qui se tient à Meknès, l’Initiative Al Moutmir, portée par le groupe OCP, met en lumière une approche intégrée de l’accompagnement agricole, fondée sur la science, l’innovation et la proximité terrain.

En cohérence avec la vision du groupe « Bringing Phosphorus to Life », l’initiative agit comme un trait d’union entre la recherche, les agriculteurs et les écosystèmes de production, afin de transformer les avancées scientifiques en impacts tangibles au service de la souveraineté alimentaire, de la résilience climatique et de la durabilité des systèmes agricoles.

À travers ses programmes de santé des sols, de customisation, d’agriculture de conservation, de gestion durable de l’eau, de productions animales, de mécanisation adaptée et de renforcement des capacités, Al Moutmir déploie des solutions concrètes, accessibles et adaptées aux réalités du terrain. Cette dynamique permet d’accompagner les agriculteurs et les éleveurs sur toute la chaîne de valeur, du diagnostic des besoins des sols jusqu’à l’amélioration durable des performances de l’exploitation.

Vers un élevage plus durable

Parmi les nouveautés mises en avant cette année, le programme « Productions Animales’ »occupe une place centrale. Conçu pour soutenir les petits et moyens éleveurs, il propose un accompagnement structuré autour des principaux leviers de réussite de l’élevage : alimentation animale, production fourragère, reproduction, santé du cheptel et gestion technico-économique. Le programme associe transfert technologique, démonstration terrain, formation et outils digitaux afin d’améliorer durablement la performance des systèmes d’élevage.

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Cette dynamique est appuyée par SmartFeed, solution digitale innovante de rationnement et de suivi des performances, qui permet d’adapter l’alimentation aux besoins de chaque animal et d’améliorer l’efficience technico-économique de l’élevage. À ce jour, le programme a accompagné plus de 1.500 éleveurs, déployé plus de 120 plateformes de démonstration fourragère, organisé plus de 100 sessions de formation, et fédéré une communauté de pratique dédiée de plus de 2.000 membres.

Renforcer le rôle des femmes rurales

Le programme ElleMoutmir illustre l’engagement d’Al Moutmir en faveur d’une agriculture plus inclusive. Il vise à autonomiser les femmes rurales à travers un accompagnement intégré combinant formation, appui technique, développement managérial, mécanisation adaptée, solutions numériques et mise en réseau.

À travers cette démarche, les femmes rurales sont accompagnées en tant qu’actrices majeures de la durabilité des systèmes agricoles, du développement local et de la sécurité alimentaire. Une communauté de pratique dédiée est animée par l’équipe et les différentes parties prenantes.

Le programme accompagne plus de 4.000 agricultrices, plus de 400 coopératives agricoles et de plus de 20 revendeuses d’intrants agricoles.

Une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles

À travers l’initiative Jeunes Leaders, Al Moutmir accompagne l’émergence d’une nouvelle génération d’agriculteurs et d’entrepreneurs ruraux en combinant expertise agronomique, esprit entrepreneurial et maîtrise des outils numériques.

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Fondé sur la formation, le mentorat, l’innovation et l’accès aux marchés, ce programme vise à renforcer les capacités des jeunes, à stimuler l’initiative locale et à favoriser l’émergence de modèles agricoles durables, inclusifs et créateurs de valeur. À ce jour, plus de 450 jeunes leaders ont été accompagnés, avec à la clé l’accompagnement de start up pour la production d’engrais sur mesure (Smart Blender) ainsi que la formation de plus de 10 coopératives de services agricoles portées par de jeunes ruraux.

Transformation durable des pratiques et des performances

L’initiative Al Moutmir confirme, à travers une étude d’impact menée dans plusieurs régions du Royaume, sa capacité à générer des changements concrets, mesurables et durables au bénéfice des agriculteurs et de leurs écosystèmes.

Dans une démarche d’amélioration continue et d’évaluation rigoureuse, cette étude vise à mesurer l’efficacité des différentes initiatives déployées, ainsi que leur impact réel sur les communautés agricoles accompagnées.

Cette étude met en évidence des évolutions significatives, tant au niveau des pratiques agricoles que des performances technico-économiques. Ces résultats traduisent une appropriation croissante des solutions proposées sur le terrain. L’étude révèle notamment une adoption soutenue des bonnes pratiques agricoles, portée par une approche intégrée alliant accompagnement de proximité, conseil agronomique et innovation.

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En effet, plus de 70% des agriculteurs accompagnés ont adopté l’analyse de sol, levier clé d’une fertilisation raisonnée et efficiente, 67% utilisent des formules d’engrais personnalisées, optimisant les apports nutritifs.

Par ailleurs, près de 45% ont adopté le semis direct, contribuant à la préservation des sols et à une gestion durable de l’eau, et plus de 91% pratiquent la rotation des cultures, renforçant la fertilité et la résilience des systèmes de production.

Au-delà de l’évolution des pratiques, l’impact du modèle se traduit par des gains tangibles en matière de performance agricole. L’étude fait ressortir une hausse moyenne des rendements de 40%, ainsi qu’une amélioration de 29% de la marge nette des agriculteurs bénéficiaires.

Ces résultats confirment la pertinence du modèle Al Moutmir, fondé sur la valorisation de la recherche appliquée, l’innovation et la co-construction avec les agriculteurs. En favorisant l’appropriation de solutions adaptées aux réalités locales, l’initiative contribue activement à l’émergence de systèmes agricoles plus performants, durables et résilients.

Les priorités stratégiques

Al Moutmir poursuit également ses actions en matière de santé des sols et de plateformes de démonstration, qui constituent des leviers essentiels de diagnostic, de transfert technologique et d’adoption des bonnes pratiques agricoles. L’initiative s’appuie sur 7 laboratoires mobiles, avec plus de 182.600 analyses de sols réalisées et plus de 600.000 ha couverts.

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Elle déploie également un dispositif important de démonstration à travers ses différents programmes, avec 544 plateformes dédiées au semis direct, plus de 120 plateformes de diversification des cultures, plus de 60 plateformes consacrées à l’irrigation et à la gestion intégrée des cultures, ainsi que plus de 120 plateformes de démonstration fourragère.

Une fertilisation sur mesure

La customisation demeure un pilier fort de l’approche Al Moutmir. Fondée sur l’analyse des sols, les données de terrain et l’accompagnement de proximité, elle permet de proposer des recommandations de fertilisation adaptées aux spécificités pédologiques, culturales et agro-climatiques locales. Cette dynamique vise à améliorer l’efficience des nutriments, rationaliser l’usage des intrants et renforcer durablement la performance agronomique.

À ce jour, cette approche a permis de déployer 26 formules provinciales et plus de 4.400 formules personnalisées. Elle a notamment conduit à une adoption à 100% des engrais customisés dans les cultures sucrières, avec une réduction de 25% du coût d’engrais dans cette filière.

Agriculture de conservation: préserver les sols et renforcer la résilience

Al Moutmir poursuit son engagement en faveur de l’agriculture de conservation, avec un accent particulier sur le semis direct, la diversification des cultures, l’intégration des légumineuses dans les rotations et la préservation durable de la fertilité des sols.

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Cette approche contribue à limiter l’érosion, améliorer la structure des sols, optimiser l’utilisation des intrants et renforcer la résilience des exploitations face aux aléas climatiques.

L’initiative a déjà contribué au déploiement du semis direct sur plus de 30.200 hectares, avec 68 semoirs déployés, 70 organisations professionnelles partenaires, 4.300 agriculteurs accompagnés et 544 plateformes de démonstration installées.