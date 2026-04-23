OCP Africa accompagne la transformation agricole au Togo

Dans une action portée conjointement avec le ministère de l’Agriculture au Togo, OCP Africa a contribué à l’installation du Centre régional de mécanisation agricole (CRMA) de Kpalimé (sud-ouest), l’une des principales villes de ce pays de l’Afrique de l’Ouest.

Inauguré, ce jeudi 23 avril, par le président de l’Assemblée nationale, Komi Sélom Klassou, représentant Faure Essozimna Gnassingbé, président du Conseil (chef de l’Exécutif), le CRMA, réalisé en collaboration avec la Banque mondiale, vise à accompagner durablement la transformation du secteur agricole au Togo. Il propose une offre intégrée de services, pensée pour répondre aux principales contraintes auxquelles font face les agriculteurs, et améliorer durablement leur productivité.

Le Centre constituera un guichet unique régional fournissant notamment des analyses de sols, grâce à la mise à disposition d’un laboratoire mobile permettant de diagnostiquer l’état de fertilité des sols, d’identifier leurs besoins nutritionnels et d’orienter des recommandations agronomiques adaptées.

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En plus de services de mécanisation facilitant l’accès à des équipements modernes pour améliorer la productivité des exploitations, il permet un accès à des intrants agricoles de qualité, notamment des engrais sur mesure grâce à l’intégration d’un Smart Blender, permettant d’adapter précisément les formules aux besoins spécifiques des sols et des cultures.

CEO d’OCP Africa, Mme Hajar Alafifi

Aussi, il est question d’un accompagnement agronomique de proximité, assurant un appui technique personnalisé aux agriculteurs dans l’amélioration des pratiques. Il englobe une ferme modèle et des parcelles de démonstration, destinées à tester et diffuser des itinéraires techniques adaptés aux conditions locales.

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En réunissant ces services au sein d’un même espace, le centre agit comme un véritable hub agricole, favorisant une approche intégrée, plus efficiente et durable de la production agricole, explique OCP Africa dans un communiqué.

Un impact concret pour les systèmes agricoles

Le CRMA de Kpalimé permettra d’accompagner plus de 600 000 agriculteurs, en facilitant leur accès aux services, aux intrants et aux connaissances nécessaires à l’amélioration de leurs pratiques.

Au-delà des gains de productivité, cette approche contribue à renforcer la résilience des exploitations agricoles, à optimiser l’utilisation des ressources et à préserver durablement la santé des sols.

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Le Centre Régional de Mécanisation Agricole de Kpalimé illustre l’engagement conjoint du ministère de l’Agriculture du Togo et d’OCP Africa en faveur d’une agriculture plus productive, plus résiliente et plus durable. En rapprochant des services essentiels des agriculteurs, cette infrastructure contribue à renforcer durablement la performance des exploitations agricoles et la transformation des chaînes de valeur dans le pays.