SIAM: Attijariwafa bank, la FNM ET l’ONICL soutiennent la trésorerie des minoteries industrielles

En marge du SIAM 2026, qui se tient à Meknès, Attijariwafa bank, l’Office National Interprofessionnel des Céréales et des Légumineuses (ONICL) et la Fédération Nationale de la Minoterie (FNM) ont signé une convention de partenariat stratégique visant à renforcer l’accompagnement financier des minoteries industrielles marocaines et à soutenir durablement un secteur clé de l’économie nationale.

Conclu dans le cadre de la 18ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc, rendez-vous majeur de l’agriculture et de l’agro-industrie dans le Royaume, ce partenariat tripartite s’inscrit dans une logique de soutien à la filière céréalière nationale, et plus particulièrement aux opérateurs engagés dans la production de farine de blé tendre subventionnée. Il traduit une volonté commune de faciliter l’accès au financement, d’améliorer la gestion de la trésorerie des minoteries et de contribuer à la stabilité de l’approvisionnement du marché national.

À travers cette convention, les minoteries industrielles éligibles pourront bénéficier, via Attijariwafa bank, d’une solution de financement leur permettant d’anticiper le versement de la compensation liée à la farine subventionnée. Ce dispositif constitue une réponse concrète aux besoins de liquidité du secteur, en réduisant les contraintes liées aux délais de paiement et en permettant aux opérateurs de se concentrer pleinement sur la continuité de leur activité industrielle.

Lire aussi | Meknès: SAR le Prince Moulay Rachid lance la 18e édition du SIAM

En s’associant dans cette démarche, Attijariwafa bank confirme son rôle de partenaire bancaire de référence pour les entreprises marocaines et réaffirme son engagement en faveur du financement de l’économie réelle et des secteurs stratégiques. De son côté, l’ONICL consolide sa mission de régulation et d’accompagnement du marché des céréales et des légumineuses, tout en contribuant à la sécurisation des circuits de compensation. La Fédération Nationale de la Minoterie poursuit, pour sa part, son action de représentation et de soutien aux minoteries industrielles, en facilitant leur accès à des solutions financières adaptées à leurs réalités opérationnelles.

Au-delà de l’aspect financier, ce partenariat reflète également une ambition partagée de modernisation, avec la volonté de simplifier et de digitaliser progressivement les processus, dans un objectif d’efficacité, de transparence et de meilleure expérience pour l’ensemble des acteurs concernés.

Lire aussi | Le Maroc se dirige vers la suspension temporaire des importations de blé tendre

Par son impact attendu sur la stabilité financière des minoteries, la préservation des emplois du secteur et la régularité de la production de farine subventionnée, cette initiative contribue directement au renforcement de la sécurité alimentaire nationale. Elle illustre une coopération exemplaire entre le secteur bancaire, les pouvoirs publics et les organisations professionnelles, au service du développement économique et social du Royaume.