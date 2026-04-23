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KLEM Group prend une participation dans DIGIWIN

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Le leader marocain de la publicité et des agences de médias consolide ses positions sur le segment du digital. En effet, après la création, il y a une vingtaine d’années, d’ID36, une agence de contenu et d’expérience basée à Casablanca, KLEM Group s’invite au capital de DIGIWIN, spécialiste des jeux en ligne et du marketing de jeux.

L’opération s’est concrétisée par l’entremise d’une augmentation de capital à laquelle a participé le groupe fondé par Hamid Kadiri en 1976. Pour l’instant, rien ne filtre sur le détail de cette opération, mais cette ouverture de capital augure une exploitation de synergies des plus larges entre DIGIWIN et son nouvel actionnaire de référence, qui opère sur de larges spectres de l’activité de communication.

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Parallèlement à ce rapprochement, DIGIWIN change de dénomination en adoptant Atlas Techventure comme nouvelle raison sociale, pour entamer une nouvelle phase de son développement où il pourra compter sur l’apport et la contribution des 130 collaborateurs de KLEM Group, répartis entre les quatre filiales que sont KLEM (l’entité historique), Maghreb International Media (première agence média et de performance au Maroc), ID36 et 1896 (agence spécialisée en sport et divertissement).

Rappelons que KLEM Group offre des services à 360° allant de la stratégie de communication à la création de contenu, à l’événementiel, en passant par la gestion des budgets média.

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