Morocco Mall Marrakech: une inauguration repoussée à 2027 !

Annoncée pour l’été 2026 après plusieurs reports, l’inauguration du Morocco Mall Marrakech ne verra finalement pas le jour en 2026. En effet, alors que le maître d’ouvrage, en l’occurrence le groupe Aksal piloté par Saloua Idrissi Akhannouch, semblait désormais avoir surmonté les défis logistiques et financiers pour tenir la « nouvelle » échéance de l’été 2026, un énième report s’est finalement imposé pour repousser l’entrée en service de ce temple du commerce au printemps 2027.

Cette fois-ci, ce ne sont pas des vicissitudes techniques qui sont derrière ce report inopiné, au vu de l’état d’avancement des travaux (gros œuvre quasiment achevé, aménagement des espaces verts et ultimes touches esthétiques presque aboutis…), mais plutôt une décision tactique destinée à maximiser les chances d’une inauguration réussie.

Il faut dire que, dans un contexte de reprise précaire du retail au Maroc, marquée par le départ et/ou la fermeture de plusieurs marques d’habillement (Jennyfer, Terranova, Tape-à-l’œil…), la guerre en Iran et ses répercussions sur le pouvoir d’achat ont tempéré les ardeurs du groupe Aksal, qui ne peut se permettre une ouverture au rabais avec un taux de vacance élevé des 130 000 mètres carrés que compte ce complexe gigantesque.

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Le défi, donc, pour le Morocco Mall Marrakech, qui avait été lancé en 2019 sur la route de l’Ourika à quelques kilomètres du centre-ville de la ville ocre, sera de garantir un taux d’occupation attractif dès son lancement, malgré les pressions qui pèsent sur les marges des commerçants.