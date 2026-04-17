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L’enseigne marocaine MARH Coffee Roasters accélère son développement

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Après la marque Tendy’s de fast-casual et coffee shop, qui a poursuivi son expansion à travers le Royaume, notamment par l’entremise de la franchise, une autre enseigne maroco-marocaine de café de spécialité déploie ses ailes et affiche de fortes ambitions de croissance. Il s’agit de MARH Coffee Roasters, une marque locale qui a eu son baptême de feu début 2024 avec un premier point de vente inauguré à Dakhla, sur l’avenue Al Walae, la principale artère de la Perle du Sud.

Après la réussite de ce pas inaugural grâce à une carte riche englobant du café 100 % Arabica fraîchement torréfié, de la restauration rapide (croissants, brownies, plats de petit-déjeuner et brunch healthy, pâtisseries de qualité…) et une ambiance spéciale alliant espaces intérieurs et extérieurs (jardins) propices au travail ou à la détente, MARH Coffee Roasters a étendu sa toile à Marrakech en 2025 (au quartier Hivernage, en face d’un autre concurrent maroco-marocain, en l’occurrence Marrakech Fine Food) et, plus récemment, à Tanger.

Avec désormais trois points de distribution, cette marque fondée sur l’identité « Born Moroccan » ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et prévoit de doubler de taille à l’horizon 2028 en plantant son étendard notamment à Casablanca et à Rabat.

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Rappelons que le marché des cafés de spécialité et premium est en plein développement au Maroc, étant dominé par des franchises internationales comme Caribou Coffee, Espressolab, Boost Coffee ou encore Starbucks. Toutefois, des marques locales comme Tendy’s et MARH viennent bousculer les franchisés marocains de ces mastodontes pour se frayer une place dans ce marché assez lucratif où le panier moyen du client est nettement plus élevé que celui des cafés classiques de standing comparable.

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