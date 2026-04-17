Marrakech: Valeria Madina Club Resort fête 20 ans d’un modèle touristique qui dure

À l’écart de l’agitation de Marrakech, le Valeria Madina Club Resort, adresse emblématique de la Palmeraie de Marrakech, célèbre ses vingt ans d’activité. Porté dès l’origine par Investour Holding, groupe marocain fondé par la famille Chérif Alami, l’établissement s’inscrit dans une ambition plus large : structurer une offre hôtelière nationale capable de s’imposer dans la durée, tout en visant un rayonnement à l’international.

Installé à Bab Atlas, le Valeria Madina Club Resort, a ouvert ses portes en 2006, à une période où Marrakech consolidait sa place parmi les destinations phares du tourisme international. Vingt ans plus tard, l’établissement revendique une trajectoire stable, portée par une fréquentation régulière et une clientèle diversifiée.

Porté par Investour Holding, groupe marocain fondé par la famille Chérif Alami -également à l’origine d’Atlas Voyages, Valeria Hotels & Resorts, Atlas Rider, Investour Hospitality, We Mice You et Fractalite – le projet s’est développé autour d’une ambition claire : faire émerger une marque hôtelière marocaine à vocation internationale.

Baptisée en référence à Valeria Degl’Innocenti, la marque Valeria s’appuie sur des valeurs d’ouverture, de transmission et de qualité relationnelle, qui continuent de structurer son positionnement et l’expérience proposée aux clients.

Dès ses débuts, le club s’appuie sur un partenariat structurant avec le tour-opérateur Marmara, contribuant à son positionnement sur le marché européen, notamment français. Aujourd’hui, le premier établissement du groupe Valeria Hotels & Resorts, accueille majoritairement des visiteurs venus de France, du Royaume-Uni et du Maroc, une mixité qui façonne l’ambiance du lieu.

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Une offre calibrée pour le tourisme familial

Déployé sur un domaine de 17 hectares, le Valeria Madina Club Resort s’inscrit dans le segment des structures touristiques de grande capacité. Avec 430 chambres et près de 1 300 lits, il répond principalement aux attentes d’une clientèle familiale en quête de séjours organisés.

L’établissement propose une palette d’équipements classiques du modèle all inclusive : piscines multiples, espaces dédiés aux enfants, installations sportives ou encore spa. Cette diversité d’infrastructures vise à capter différents profils de visiteurs, entre recherche de détente et activités encadrées.

Au-delà des équipements, c’est l’organisation globale du séjour – centralisée et standardisée – qui constitue le cœur de l’expérience proposée.

Avec plus d’un million de clients accueillis depuis son ouverture, le Valeria Madina Club Resort met en avant un taux de retour significatif, reflet d’une certaine fidélisation. Dans un secteur fortement concurrentiel, cette récurrence s’explique souvent par la capacité à maintenir des standards constants plutôt que par une recherche d’innovation permanente.

Les séjours s’articulent autour de moments collectifs – vacances en famille, séjours entre amis – où la dimension relationnelle joue un rôle clé. Une approche qui correspond aux attentes d’une partie du marché, en particulier européen.

Au-delà de son activité touristique, l’établissement participe à la dynamique économique locale. Comme de nombreuses structures hôtelières à Marrakech, il contribue à la création d’emplois directs et indirects, tout en jouant un rôle dans la formation aux métiers du secteur.

L’accompagnement des équipes et la montée en compétences constituent un enjeu central dans un contexte où la qualité de service reste un critère déterminant pour la compétitivité de la destination Maroc.

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Entre continuité et adaptation

Exploité par Valeria Hotels & Resorts, le Madina Club s’inscrit dans une logique de continuité, avec une offre qui évolue sans rupture majeure. Ce positionnement, à mi-chemin entre standardisation et adaptation progressive, lui permet de conserver une identité lisible auprès de sa clientèle.

À l’heure où le tourisme fait face à de nouvelles exigences – durabilité, personnalisation, digitalisation – les établissements historiques comme le Madina Club sont confrontés à un double défi : préserver leur ADN tout en intégrant les transformations du secteur.

Vingt ans après son lancement, le club aborde ainsi une nouvelle phase de son développement, entre héritage et nécessaire évolution.