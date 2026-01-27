Onomo Hôtels: bientôt une cinquième unité à Casablanca

L’hôtelier panafricain, Onomo Hôtels poursuit son développement au Maroc. Le leader de l’hôtellerie lifestyle du continent noir lance un énième projet à Casablanca, en l’occurrence à proximité du quartier d’affaires Casa Anfa.

Le nouvel hôtel qui devra entrer en lice en fin 2026 viendra porter à sept unités le parc hôtelier du groupe Onomo Hôtels au Maroc, qui s’est construit progressivement au cours de la dernière décennie et plus précisément, depuis qu’il eut pris une prise de participation majoritaire dans le groupe local Cantor Hôtels.

Il faut dire, que le groupe créé par les deux entrepreneurs français Philippe Colleu et Christian Mure, avec le soutien d’hommes d’affaires africains, a fait du Maroc le fer de lance de son développement avec plus du quart de son portefeuille qui totalise une trentaine d’hôtels répartis à travers 16 pays différents.

Pour l’instant implanté à Tanger (Onomo Tanger Med), à Rabat (Onomo Rabat Terminus) et à Casablanca (Onomo City Center, Onomo Hotel Casa Airport, Onomo Sidi Maarouf et depuis très récemment Le Square by Onomo Collection), Onomo Hôtels envisage également de planter son étendard dans d’autres villes comme Marrakech.

Rappelons que depuis sa fondation en 2009, le groupe Onomo Hôtels s’est imposé comme le leader panafricain de l’hôtellerie lifestyle offrant une large gamme d’hébergements, du milieu au haut de gamme et composé de trois marques (Onomo Hotels, Onomo Allure et Onomo Collection).