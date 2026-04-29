Marchica: un projet hôtelier signé Hilton au cœur de la lagune de Nador

Le programme de développement et de valorisation du site de la lagune de Marchica franchit une nouvelle étape stratégique majeure avec la signature d’un accord de partenariat entre Marchica Med, HenriPay Holding N.V., et Hilton Worldwide. Cet accord prévoit la réalisation d’un ambitieux projet DoubleTree by Hilton Hotel & Residences au niveau de la Marina Nord d’Atalayoun, au cœur de la lagune de Nador.

Cette initiative s’inscrit dans la nouvelle stratégie de déploiement du projet Marchica, caractérisée par une ouverture renforcée et le développement de partenariats structurants avec le secteur privé, indique, dans un communiqué, Marchica Med, filiale de l’Agence pour l’aménagement du site de la lagune de Marchica (AASLM).

Elle confirme le rôle de Marchica Med en tant qu’acteur central du développement territorial durable et catalyseur d’investissements de qualité, dédié à la préservation et à la valorisation de la lagune de Marchica, véritable joyau naturel du bassin méditerranéen, renchérit la société de développement stratégique.

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À travers cet investissement structurant, HenriPay Holding N.V, société internationale de gestion et d’investissement opérant dans des secteurs à fort potentiel de croissance, confirme sa confiance dans les perspectives touristiques de la lagune de Marchica et de la province de Nador. Dans ce cadre, un accord de Branding et de Management (BAMA) d’une durée de vingt ans a été conclu avec Hilton Worldwide, permettant l’exploitation du projet sous la marque DoubleTree by Hilton, conformément aux standards internationaux du groupe et bénéficiant de son réseau commercial mondial.

Le projet prévoit le développement d’un ensemble hôtelier et résidentiel haut de gamme de grande envergure, idéalement situé en front de lagune et à proximité immédiate de la marina. Ce complexe intégré comprendra un hôtel de luxe, des résidences de marque ainsi qu’un ensemble complet de services et d’équipements haut de gamme, incluant des espaces de bien-être, des infrastructures de loisirs, des restaurants, des commerces, des piscines et divers services destinés à offrir une expérience de vie et d’hospitalité d’exception.

Ce développement contribuera au renforcement du positionnement de Atalayoun Golf Resort City en tant que destination touristique et résidentielle premium de référence, en parfaite cohérence avec la vision globale du projet Marchica, visant à conjuguer excellence hôtelière, attractivité internationale et préservation des ressources naturelles et environnementales.

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Marchica Med et Hilton Worldwide expriment leur engagement à une collaboration constructive et durable avec HenriPay Holding N.V.. Les partenaires partagent une ambition commune de réaliser un projet emblématique de dimension internationale, dont le démarrage des travaux est prévu dans un avenir proche.

Au-delà de sa dimension touristique et résidentielle, ce projet s’inscrit dans une approche de développement responsable et durable, visant à générer une valeur pérenne pour le territoire, à préserver les équilibres écologiques et à renforcer l’identité unique de Marchica en tant que destination émergente d’excellence en Méditerranée.