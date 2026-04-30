Marsa Maroc signe une année record, cap sur Nador West Med

En 2025, Marsa Maroc a signé ses meilleurs résultats opérationnels et financiers à ce jour: un chiffre d’affaires de 5,8 milliards de dirhams (MMDH), en forte progression sur un an (+16%), et un trafic global manutentionné dépassant les 67 millions de tonnes (+6%). En 2026, le groupe dirigera ses efforts vers l’opérationnalisation de Nador West Med et le développement à l’international.

« L’ensemble des segments d’activité affiche une croissance positive, signe d’une très bonne dynamique commerciale. Le trafic conteneurisé a franchi pour la première fois la barre historique des 3 millions d’Équivalent Vingt Pieds – EVP (+4%), permettant à Marsa Maroc de se hisser au rang de 4ème plus grand opérateur à conteneurs en Afrique », indique l’entreprise dans ses résultats financiers.

Les vracs et marchandises diverses ont atteint 22 millions de tonnes (+4%), les vracs liquides 11 millions de tonnes (+5%). Le trafic des véhicules neufs a enregistré la progression la plus importante avec 150.000 unités manutentionnées, soit une hausse de 50%, tandis que l’activité roulier a dépassé 27.000 unités (+11%).

Lire aussi | Groupe Tanger Med: le chiffre d’affaires augmente de 16% en 2025

Sur le plan financier, les indicateurs confirment la solidité du Groupe. L’Excédent Brut d’Exploitation a atteint 3,2 MMDH (+22%), reflétant à la fois la dynamique positive de l’activité et les efforts continus d’amélioration de l’efficacité opérationnelle. Le Résultat Net Part du Groupe s’est établi, quant à lui, à près de 1,6 MMDH, en hausse de 25%, traduisant la capacité de Marsa Maroc à convertir sa croissance en rentabilité.

Cap sur Nador West Med

Au cours de l’exercice en cours, Marsa Maroc concentrera ses efforts sur le démarrage opérationnel du Terminal à Conteneurs Est ainsi que sur les activités de remorquage et d’assistance maritime au port Nador West Med, qui devra entrer en service à l’automne prochain, en poursuivant sa politique d’internationalisation.

Au démarrage, le nouveau port disposera d’une capacité annuelle de 5 millions de conteneurs et 35 millions de Tonnes de vrac liquide et solide. A terme, le potentiel additionnel de développement annuel est de 12 millions de conteneurs et de 15 millions de Tonnes de vrac liquide.

Lire aussi | Marsa Maroc officialise son engagement au Liberia

Parallèlement, le Groupe continue la mise en œuvre d’un programme d’investissement d’environ 4,4 milliards de dirhams, démarré en 2025 et dédié à la modernisation et à l’extension des capacités portuaires dans les ports de Casablanca et de Jorf Lasfar, afin de renforcer la compétitivité de l’offre portuaire nationale.

Ces initiatives s’inscrivent dans la mise en œuvre du plan stratégique de Marsa Maroc à horizon 2030, visant à renforcer le positionnement du Groupe en tant qu’opérateur portuaire régional de référence. Pour atteindre cet objectif stratégique, le Groupe déploie un programme d’investissement de près de 21 milliards de dirhams sur la période 2025-2030, dont 2,4 milliards de dirhams ont été engagés en 2025.

En 2025, Marsa Maroc a franchi des étapes structurantes dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement et d’internationalisation. Le Groupe a notamment conclu des partenariats stratégiques avec TIL et CMA CGM pour l’exploitation respectivement du Terminal à Conteneurs Est et du Terminal à Conteneurs Ouest du port Nador West Med et s’est associé à Boluda Towage au sein d’un groupement chargé d’assurer les activités de remorquage et d’assistance portuaire.

Lire aussi | Marsa Maroc entre dans le capital d’un opérateur espagnol

Il a également signé une alliance avec Boluda Corporación Marítima. À travers cette opération et après réalisation des conditions suspensives, sa filiale MMIL détiendra 45 % de la société Boluda Maritime Terminals, portant ainsi le périmètre opérationnel du Groupe à 34 terminaux à travers 20 ports en Espagne.